Le 9 septembre 2025, lors de son événement annuel, Apple a présenté l’Apple Watch SE 3, une montre connectée pensée pour démocratiser les technologies de pointe. À travers ce lancement, la firme américaine entend renforcer sa position sur le marché de l’entrée de gamme en proposant un modèle plus innovant, équipé d’une puce S10 et d’une connectivité 5G. Ce nouveau mode de paiement en Chine, avec la disparition progressive du liquide, s’appuie aussi sur des innovations similaires dans le secteur des montres connectées comme l’Apple Watch, qui s’adaptent aux usages modernes.

Les innovations majeures de l’Apple Watch SE 3

L’Apple Watch SE 3 intègre pour la première fois dans cette gamme l’Always-On display, offrant un confort d’usage inédit. L’utilisateur peut consulter l’heure sans avoir à lever le poignet, une avancée notable pour une montre à ce prix, selon BFMTV. En parallèle, la montre embarque la puce S10, plus rapide et plus efficiente en consommation d’énergie, ce qui améliore la fluidité générale et l’autonomie.

La robustesse a également été renforcée grâce à un verre Ion‑X désormais quatre fois plus résistant aux fissures, garantissant une meilleure durabilité dans la vie quotidienne. Enfin, la prise en charge de la 5G (cellular) étend la connectivité, permettant une utilisation plus autonome de la montre.

Santé et ergonomie : une montre plus complète

Côté santé, l’Apple Watch SE 3 se positionne comme un outil plus sophistiqué. Elle propose désormais un indice Sleep Score pour évaluer la qualité du sommeil, la détection de l’apnée du sommeil, ainsi que la mesure de la température du poignet. Ces innovations sont complétées par des estimations rétrospectives du cycle d’ovulation, des fonctionnalités jusque-là réservées aux modèles plus onéreux, selon Frandroid.

Par ailleurs, les fonctions de sécurité comme le Crash Detection et le Fall Detection sont conservées. La montre améliore aussi l’interaction avec l’utilisateur grâce à des gestes intuitifs : par exemple, un double toucher pour répondre rapidement à un appel ou un message, et le mouvement du poignet pour couper ou ignorer une notification. Ces nouveautés contribuent à rendre la montre à la fois plus ergonomique et utile au quotidien.

Positionnement économique et perspectives du marché

Malgré ces nouveautés, l’Apple Watch SE 3 maintient un tarif compétitif avec un prix de départ fixé à 269 € pour la version non cellulaire, un positionnement particulièrement attractif dans la gamme Apple Watch. Ce tarif reflète la stratégie d’Apple visant à conquérir un public plus large, notamment les consommateurs sensibles au rapport qualité-prix.

Cependant, cette montée en gamme entraîne une légère hausse tarifaire par rapport aux modèles précédents, ce qui pourrait freiner certains acheteurs. L’autonomie, bien que améliorée grâce à une recharge deux fois plus rapide — offrant jusqu’à 8 heures après seulement 15 minutes de charge — reste toutefois dans la moyenne des montres connectées. Comparée aux modèles Ultra ou Series 11, la SE 3 ne propose pas de capteurs comme l’électrocardiogramme ou la mesure de l’oxygène sanguin, ce qui positionne cette montre comme une alternative économique mais néanmoins innovante, répondant à un segment de marché en pleine expansion, notamment dans un contexte où le paiement mobile et les usages sans liquide, comme en Chine, deviennent la norme.