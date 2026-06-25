Après 43 ans à la tête de leur entreprise électrique, cette famille américaine la vend 1,7 milliard de dollars et rend 540 employés millionnaires

Une entreprise familiale transforme 540 employés en millionnaires avec une vente étonnante de 1,56 Md€.

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sleclerc
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Après 43 ans à la tête de leur entreprise électrique, cette famille américaine la vend 1,7 milliard de dollars et rend 540 employés millionnaires
Après 43 ans à la tête de leur entreprise électrique, cette famille américaine la vend 1,7 milliard de dollars et rend 540 employés millionnaires © journaldeleconomie.fr
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Une opération financière qui a fait du bruit dans le monde entier. Une entreprise familiale américaine, Fibrebond, basée à Minden, en Louisiane, a été vendue 1,56 milliard d’euros. Au-delà du montant, c’est surtout le geste de la famille vendeuse qui a frappé les esprits : par un accord négocié au moment de la cession, 540 employés sont devenus millionnaires, et leur carrière a pris un tournant qu’ils n’avaient pas vu venir.

Fibrebond, une boîte qui a pas mal roulé sa bosse

Fondée en 1982 par Claud Walker, Fibrebond a d’abord fabriqué des structures pour le matériel téléphonique et électrique le long des voies ferrées. Graham Walker, le fils du fondateur, a repris les rênes et mené l’entreprise à travers plusieurs décennies de hauts et de bas.

Le coup dur est venu en 1998 : un incendie a ravagé l’usine, puis le krach Internet a forcé Fibrebond à réduire ses effectifs de 900 à 320 personnes. Malgré ces épreuves, la famille Walker a continué de verser les salaires, ce qui a tenu l’entreprise à flot.

Le tournant est venu quand Graham a misé 138 millions d’euros sur les infrastructures de centres de données. Le pari a payé en 2020 : la demande liée au cloud a explosé pendant la pandémie de COVID-19 et a validé l’investissement. En cinq ans, les ventes ont bondi de 400 %, de quoi attirer de grands groupes industriels. Parmi eux, Eaton, qui a fini par racheter Fibrebond.

La vente et ses conséquences

La cession à Eaton, spécialiste de la gestion de l’énergie, a été finalisée au début de l’année dernière et a rapporté plus de 920 millions d’euros à la famille Walker. La négociation a réservé une clause inhabituelle : 15 % du produit total, soit 220,8 millions d’euros, devaient revenir aux salariés. La somme a été répartie entre 540 employés à temps plein, qui ont touché en moyenne 407 560 euros chacun.

Graham Walker a imposé cette prime exceptionnelle de Noël lors des discussions avec l’acheteur. Interrogé par le Wall Street Journal sur le pourcentage retenu, il a répondu laconiquement : « C’est plus que 10 %. »

Les réactions des employés

La nouvelle a laissé beaucoup de monde bouche bée. Hector Moreno, cadre au développement commercial, a décrit au Wall Street Journal une réaction faite de stupeur et de joie : « C’était surréaliste, c’était comme dire aux gens qu’ils avaient gagné à la loterie. » Certains ont même cherché des caméras cachées, et un salarié, fou de joie, est parti au volant d’une voiturette de golf, le poing levé.

Chacun a dépensé son argent à sa manière. Lesia Key, entrée chez Fibrebond en 1995 avec un salaire horaire de 4,92 euros, a remboursé son prêt immobilier et ouvert une boutique de vêtements. Hong Blackwell, 67 ans, a pris sa retraite après 16 années de service et a offert un Toyota Tacoma à son mari. Hector Moreno, lui, a emmené 25 membres de sa famille à Cancún.

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