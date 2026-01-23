Attention à Direct Assurance : quand des accidents non responsables peuvent mener à une résiliation

La situation est parfaitement légale, strictement encadrée par le droit… et pourtant profondément choquante sur le fond. Des assurés victimes d’accidents non responsables peuvent voir leur contrat résilié par Direct Assurance, non pas pour une faute, mais pour une accumulation de sinistres. Un mécanisme prévu par les textes, assumé par l’assureur, mais dont les conséquences humaines et pratiques sont largement sous-estimées – voire ignorées.

Pourquoi Direct Assurance peut résilier : le cadre légal et contractuel

Commençons par les faits. En droit français, un assureur automobile a parfaitement le droit de résilier un contrat à l’échéance annuelle, à condition de respecter le préavis prévu par le Code des assurances (article L113-12). Il n’a pas à démontrer une faute de l’assuré. Cette faculté est reprise noir sur blanc dans les conditions générales d’assurance auto de Direct Assurance, comme chez la quasi-totalité des assureurs du marché. Autrement dit, juridiquement, le raisonnement est simple : l’assurance est un contrat à durée annuelle, renouvelable tacitement, mais non garanti dans le temps. Si l’assureur estime que le risque n’est plus compatible avec sa politique de portefeuille, il peut mettre fin à la relation. Même lorsque les sinistres sont non responsables, ils entrent dans ce que l’assureur appelle la sinistralité. D’un point de vue strictement actuariel, peu importe la faute : ce sont les événements qui comptent. Sur le plan du droit, Direct Assurance est donc dans son bon droit. Il n’y a pas d’illégalité, pas de clause cachée, pas de manquement formel.

Là où le problème commence : la question éthique

C’est précisément ici que le débat devient sérieux. Car ce qui est légal n’est pas nécessairement juste. Résilier un conducteur qui n’a commis aucune infraction, aucune imprudence, aucune faute de conduite, mais qui a simplement été percuté à plusieurs reprises par des tiers, revient à transformer la malchance en critère d’exclusion. Le message implicite est brutal : vous n’êtes pas responsable, mais vous coûtez trop cher. Cette logique heurte de plein fouet le principe même de l’assurance, censée mutualiser l’aléa et protéger contre ce que l’on ne maîtrise pas. Or, ici, l’aléa devient un motif d’éviction. Le discours marketing, assurance accessible, simple, “proche de ses clients”, entre en contradiction frontale avec la pratique. On ne parle plus de protection, mais de sélection. Le client est assuré tant qu’il reste statistiquement rentable. Dès que les chiffres se dégradent, même sans faute, la relation s’arrête.

Des conséquences très concrètes pour les assurés

Le plus problématique, c’est que la résiliation ne s’arrête pas à un simple courrier. Elle produit des effets durables. Un assuré résilié, même sans responsabilité, se retrouve immédiatement pénalisé sur le marché : refus de certains assureurs, surprimes importantes, contrats dégradés, voire orientation vers des acteurs spécialisés aux conditions nettement moins favorables. La recherche d’une nouvelle assurance devient un parcours du combattant, alors même que l’assuré n’a rien fait de répréhensible. C’est là que l’injustice devient manifeste. Une décision purement statistique prise par un assureur crée des difficultés très réelles dans la vie quotidienne : se déplacer pour travailler, assurer un véhicule indispensable, absorber des surcoûts injustifiés. Tout cela pour avoir été victime d’accidents subis. Le système fonctionne, mais il fonctionne contre ceux qu’il est censé protéger. Ainsi Etienne qui a eu plusieurs sinistres a reçu un courrier de résiliation de son assurance : « j’étais un client fidèle depuis de nombreuses années. En quelques mois j’ai eu plusieurs sinistres sans en être responsable. J’ai un ivrogne qui est rentré dans ma voiture alors que j’attendais à un feu, une autre fois ma voiture a été dégradée dans un parking, etc. Rien, absolument rien de responsable. Et là douche froide moi qui croyait en la fidélité avec Direct Assurances, voilà que la société me vire. Après avoir été résilié c’est très difficile de trouver une compagnie. J’ai fini par en trouver une mais qui m’a pris très cher. Mon conseil : méfiez-vous de Direct assurances. »

Cet article ne conteste pas le droit de Direct Assurance à résilier. Ce droit existe, il est connu, il est écrit. Mais il interroge frontalement la cohérence éthique du modèle. Quand une assurance peut exclure un conducteur irréprochable pour des raisons purement statistiques, c’est la promesse même de l’assurance qui se vide de son sens. Oui, Direct Assurance est souvent moins chère. Mais ce prix a un envers. Et les assurés doivent le savoir avant de signer, pas après avoir encaissé des accidents qu’ils n’ont jamais causés.