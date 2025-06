Attention : au delà de ce montant, il faudra fournir un justificatif pour votre virement bancaire

Aujourd’hui, la France veille à ce que les virements bancaires respectent bien les règles pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Du coup, chaque opération importante doit être accompagnée d’un justificatif, que ce soit pour un transfert national ou international, à condition que les montants ou circonstances le requièrent.

Montants à justifier

En France, tout virement bancaire égal ou supérieur à 8 000 euros doit être justifié. Ce seuil s’applique aussi bien aux virements sur le territoire qu’à ceux hors de l’Espace économique européen. Par ailleurs, des montants plus faibles peuvent aussi être soumis à cette obligation si la banque trouve la transaction douteuse.

Les banques doivent aussi surveiller le cumul des virements. Si plusieurs opérations distinctes totalisent 8 000 euros sur une période de 30 jours, il faut également fournir un justificatif.

L’idée derrière ces exigences, c’est de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme (LCB-FT) et la fraude fiscale. Les banques doivent alors justifier leurs transferts auprès de Tracfin (cet organisme, rattaché au ministère de l’Économie et des Finances, est chargé de surveiller les flux financiers). En cas de mouvement suspect, la banque se voit dans l’obligation d’alerter les autorités compétentes.

Plafonds bancaires et conséquences

Les banques fixent parfois des plafonds pour les virements. Par exemple, beaucoup imposent un plafond maximal de 5 000 euros pour chaque transaction, même si ce montant peut varier en fonction de chaque établissement. Pour les opérations en dehors de la zone Sepa, le plafond peut être encore plus bas.

Si on dépasse ces plafonds, le virement peut être bloqué et l’opération examinée de près, avec la possibilité de poursuites judiciaires et même un gel des avoirs si aucun justificatif satisfaisant n’est fourni.

Cas particuliers et pièces à fournir

Pour certaines opérations, comme un acte de donation, il faut envoyer le formulaire 11278 au fisc sous forme d’attestation de don. Dans le cadre d’une vente où il y a un profit (par exemple, quand un acheteur règle un client), un contrat de vente sera demandé comme preuve.

Les justificatifs peuvent aussi comprendre une pièce d’identité et un justificatif de domicile, surtout pour des virements effectués en dehors de l’Europe, conformément à des réglementations comme la loi Eckert. Par ailleurs, d’autres documents, comme une facture ou une déclaration de don, pourront être exigés pour comprendre l’origine économique du virement.

Conséquences en cas de justificatifs manquants

Si vous ne fournissez pas les justificatifs requis, la banque pourra retarder voire refuser le virement. Ce refus peut être dû à une identité douteuse, à une opération en infraction avec une mesure d’embargo ou à un gel des avoirs. Dans ces situations, la banque doit en informer Tracfin pour qu’une enquête plus poussée soit effectuée.

Délais et vigilance des banques

Les délais de traitement des virements interbancaires varient généralement entre 1 à 3 jours ouvrables, une durée influencée par la réglementation SEPA, tandis que les virements internes à une même banque se font souvent plus rapidement. Les virements instantanés, quant à eux, se réalisent en quelques secondes ou minutes.

Les banques doivent démontrer une vigilance constante dans la lutte contre le blanchiment d’argent et autres activités illégales, ce qui fait partie intégrante de la gestion financière.