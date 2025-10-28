Aurélien Lecoq, député LFI, insulte 10 % des Français en les traitant de parasites

En traitant les actionnaires du CAC 40 de “parasites”, Aurélien Lecoq insulte non pas une élite lointaine, mais des millions de Français qui épargnent pour préparer leur retraite et soutenir l’économie nationale. Et ce faisant, il insulte également son propre système de retraite actionnaire de ces entreprises.

Une attaque qui vise en réalité la France qui travaille et épargne

Plus de 7 millions de PEA sont aujourd’hui détenus en France, soit plus de 10 % des Français qui choisissent d’investir leur épargne dans les grandes entreprises du pays. Ces actionnaires sont des salariés, des professions libérales, des retraités, des indépendants, des familles de classe moyenne qui font exactement ce que l’on attend de citoyens responsables : constituer une épargne, soutenir l’activité économique et croire en l’avenir du pays. Aurélien Lecoq les traite de “parasites” alors qu’ils sont le socle même du financement national. Et il oublie une chose essentielle : la retraite complémentaire des députés est elle aussi investie dans les groupes du CAC 40. Il se met donc lui-même dans la catégorie qu’il insulte. C’est l’absurdité poussée jusqu’au ridicule.

L’inexpérience transformée en certitude idéologique

Aurélien Lecoq incarne une génération de députés qui n’a jamais travaillé au contact de l’économie réelle. Pas de responsabilité d’entreprise. Pas de signature de salaires. Pas de risque vécu. Pas de confrontation à ce qu’est réellement créer de la valeur. Que des trajectoires d’apparatchiks, formés à la politique comme d’autres à la théorie pure, mais jamais à la vie. Cette absence totale d’expérience pratique ne serait pas un problème si elle était compensée par de la prudence et de l’humilité. Elle est au contraire aggravée par de la certitude dogmatique. On s’autorise à juger, condamner et insulter ce que l’on ne comprend pas. On légifère sur l’économie sans avoir jamais mis un pied dedans. Cette immaturité politique n’est pas comique. Elle est dangereuse.

Des élus ignorants qui votent des lois sans mesurer leurs conséquences

Ce qui inquiète n’est pas seulement l’insulte. C’est l’inconscience qui l’accompagne. Car ce sont ces mêmes jeunes députés, totalement étrangers au monde productif, qui votent des lois aux effets concrets sur l’emploi, l’investissement, l’innovation et la souveraineté nationale. Ils prennent des décisions avec une légèreté effarante, sans mesurer les effets de bord sur des millions de foyers et sur l’économie tout entière. Ils croient punir des riches imaginaires alors qu’ils affaiblissent la France réelle. Ils croient attaquer un système alors qu’ils frappent les Français qui travaillent et entreprennent. Il est extrêmement grave de confier le destin économique du pays à des individus qui n’ont ni expérience, ni compétence, ni conscience des responsabilités qu’ils portent. Au lieu de tirer la nation vers le haut, ils l’enfoncent par ignorance.