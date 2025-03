Renault : Josep Maria Recasens prend les rênes d’Ampere

Le groupe Renault s’apprête à vivre une transition managériale stratégique avec la nomination de Josep Maria Recasens à la tête de sa filiale électrique, Ampere. Derrière ce changement, se dessine une volonté affirmée d’accélérer la transformation industrielle du constructeur automobile français.

Josep Maria Recasens remplace Luca de Meo

Dès le 1er avril 2025, Josep Maria Recasens deviendra le nouveau directeur général d’Ampere, succédant à Luca de Meo, en poste depuis la création de cette filiale dédiée aux véhicules électriques le 1er novembre 2023. Ce changement de direction intervient alors qu’Ampere occupe une place centrale dans la stratégie industrielle de Renault, notamment pour consolider sa position sur le marché européen des voitures électriques.

Arrivé chez Renault en 2021 comme directeur de la stratégie et du développement commercial, Josep Maria Recasens a notamment participé à la mise en œuvre du plan stratégique Renaulution, qui vise à réorienter le groupe vers des activités plus rentables. Avant cette mission, il avait évolué chez Seat, où il avait dirigé les affaires publiques et la stratégie, tout en pilotant des projets industriels à l’échelle internationale. Son expertise en transformation industrielle et gestion de projets complexes en fait un choix stratégique pour accompagner le développement d’Ampere.

Une filiale hautement stratégique pour Renault

Ampere se fixe des objectifs ambitieux pour renforcer sa compétitivité. La filiale prévoit notamment de lancer en 2026 une nouvelle Twingo électrique, pensée comme un modèle accessible pour séduire les acheteurs européens. En 2028, une nouvelle gamme de véhicules électriques du segment C viendra compléter cette offre.

Au-delà de ces nouveaux modèles, Renault mise fortement sur les véhicules définis par logiciel (SDV) pour se démarquer. Ces voitures embarqueront des technologies évolutives grâce aux mises à jour à distance (OTA), offrant de nouvelles fonctionnalités après l’achat. Pour développer ces innovations, Ampere a implanté un centre de R&D à Sophia Antipolis, renforçant ainsi son expertise dans les logiciels embarqués, les systèmes d’aide à la conduite et les services connectés.

L’enjeu est double : séduire les consommateurs avec des technologies innovantes et réduire de 40 % les coûts de production de ses véhicules électriques. Cette réduction vise à rendre les modèles électriques plus compétitifs face à la concurrence chinoise et à accélérer leur adoption en Europe.

Enfin, plusieurs nominations internes ont accompagné ce virage stratégique : Marie Ollier prend la direction des ressources humaines, Sandra Gomez devient responsable de la stratégie, du plan produit et des composants logiciels, tandis que Vittorio d’Arienzo supervise désormais l’ensemble des produits de la gamme Ampere.