Avant la baisse du livret A, placez vite votre argent sur ce compte

Le 1er août, le taux du Livret A va chuter pour tomber à 1,7%. Cette annonce a été faite le 16 juillet par Eric Lombard, ministre de l’Économie et des Finances. La décision intervient à une période où les taux d’intérêt bougent pas mal. Pour beaucoup, cette baisse signifie un rendement moins intéressant comparé aux taux précédents de 2,4% et 3% en janvier. Du coup, les épargnants doivent considérer des alternatives d’épargne pour diversifier leurs placements.

Une alternative sympa : le livret d’épargne populaire

Face à la baisse du taux du Livret A, le Livret d’épargne populaire (LEP) se présente comme une solution avantageuse. D’après la Banque de France, le LEP est « le produit le plus avantageux de l’épargne réglementée ». Ce livret propose un taux attractif de 2,7% qui restera en vigueur jusqu’au 1er février 2026. En plus d’être mieux rémunéré que le Livret A, le LEP est aussi défiscalisé et tout aussi sûr.

Cela dit, il faut savoir que le plafond du LEP est limité à 10 000 euros, ce qui peut poser problème pour ceux qui veulent y placer de grosses sommes, sachant que le plafond du Livret A est fixé à 22 950 euros. Malgré cette limite, pour ceux qui y ont droit, le LEP est une belle opportunité pour optimiser leur épargne.

Qui peut en profiter et le succès grandissant du LEP

Le LEP n’est pas ouvert à tout le monde. Il est réservé aux épargnants qui remplissent certains critères de revenus. Pour une personne seule, le revenu annuel doit être inférieur à 22 823 euros, et pour un couple marié ou pacsé, le plafond est de 35 012 euros.

Entre décembre 2021 et 2024, le nombre de LEP ouverts a bien augmenté, passant de 6,9 millions à 11,9 millions. Rien qu’en 2024, un million de nouveaux LEP ont été enregistrés. À l’heure actuelle, 12 millions de personnes détiennent un LEP, alors que 31 millions de Français remplissent les conditions pour y avoir droit – et on estime que 19 millions disposent des moyens financiers pour en ouvrir un. Pourtant, environ 7 millions d’éligibles n’ont pas encore franchi le pas.

Comment se compare le LEP au Livret A

Même si le LEP présente de beaux avantages, il reste moins répandu que le Livret A, qui est détenu par environ 83% des Français, soit près de 58 millions de livrets en circulation. Les détenteurs du Livret A sont donc invités à jeter un œil au LEP pour profiter d’un meilleur rendement.

Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a d’ailleurs indiqué lors d’une conférence que « nous avons fait beaucoup de progrès dans la diffusion du LEP mais pas encore assez ». Il a aussi rappelé que « le taux du LEP est près de trois fois supérieur à l’inflation observée au premier semestre », qui s’établissait autour de 0,9%.