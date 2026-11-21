Dans les rayons réfrigérés des supermarchés, les barquettes de viande se déclinent en noir, jaune, rouge ou blanc. Ce choix de couleurs répond à une stratégie de présentation censée différencier les produits et faciliter l’achat, mais il ne détermine pas la qualité de la viande. Une barquette d’une teinte donnée ne signifie pas qu’un morceau est plus frais, plus tendre ou plus savoureux qu’un autre.

Certaines tendances reviennent toutefois d’un établissement à l’autre. Les barquettes noires accompagnent le plus souvent des morceaux sélectionnés ou des produits classés premium, présentés de façon plus soignée, explique Diario Uno. Les jaunes servent fréquemment à signaler des articles de consommation quotidienne, des promotions ou certaines lignes de viande.

Les rouges, elles, désignent plutôt les coupes traditionnelles ou la ligne standard du commerce. Mais cette lecture varie d’une enseigne à l’autre : il n’existe pas de classification universelle, et les critères commerciaux de chaque magasin peuvent inverser ou mélanger ces codes. Conclusion pratique : une barquette noire ne contient pas forcément une viande meilleure qu’une barquette jaune ou rouge.

Quatre détails à vérifier directement sur le morceau

Plutôt que de se fier à l’emballage, mieux vaut examiner le produit lui-même. Le persillage, ces petites veines de graisse intramusculaire réparties dans le muscle, reste un indicateur utile : en fondant à la cuisson, cette graisse apporte jutosité et tendreté.

La couleur de la graisse extérieure compte aussi. Elle doit être blanche ou à peine crémeuse ; un aspect trop jaunâtre ou visqueux peut signaler un animal plus âgé, ou un produit resté trop longtemps en rayon.

La texture des fibres donne également des indices, même si elle ne suffit pas à elle seule à juger de la tendreté d’un morceau. Enfin, l’état de l’emballage mérite un coup d’œil : le film protecteur doit être intact, sans déchirure ni bulle d’air excessive.

La présence de liquide rougeâtre accumulé au fond de la barquette peut venir d’une simple perte d’eau pendant le stockage, mais elle invite à vérifier en parallèle la date de péremption et les conditions de conservation affichées.

C’est justement l’étiquette qui fournit les informations les plus fiables, bien davantage que la couleur du récipient. Elle indique le nom exact du morceau, ce qui permet de choisir la coupe selon la préparation prévue, ainsi que la date d’emballage et la date limite de consommation.

Elle précise aussi les conditions de conservation à respecter. Le poids et le prix au kilo, de leur côté, permettent de comparer les produits entre eux et de vérifier le montant réellement payé. Quand l’information est disponible, l’étiquette mentionne encore l’établissement ou le fournisseur à l’origine du produit.

Au final, choisir un morceau de viande au supermarché ne dépend pas de la couleur noire, jaune ou rouge de sa barquette, mais des caractéristiques propres au produit, de son mode de conservation, des données inscrites sur l’étiquette et du prix affiché.