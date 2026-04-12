Ne déclarez jamais vos revenus après cette date : le calendrier 2026 par département que beaucoup de contribuables ignorent

Depuis ce jeudi 9 avril 2026, la période de déclaration en ligne des revenus perçus en 2025 a commencé, marquant une étape importante pour les 41,5 millions de contribuables français. Cette procédure demande une attention particulière pour éviter les pénalités.

Délais pour déclarer en ligne ou sur papier

La déclaration en ligne est répartie en trois plages selon le département de résidence, explique Le Figaro. Pour les départements numérotés de 1 à 19 et les non‑résidents, la date limite est le jeudi 21 mai 2026. Les départements 20 à 54 ont jusqu’au jeudi 28 mai 2026, tandis que les départements 55 à 974 et n°976 voient la limite fixée au jeudi 4 juin 2026. La déclaration sur papier doit, elle, être déposée au plus tard le mardi 19 mai 2026.

Respecter ces dates permet d’éviter des majorations d’impôts liées à un dépôt tardif. L’administration précise que, selon la situation, les pénalités peuvent atteindre 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours suivant une mise en demeure.

Sanctions et pourquoi il faut être en règle

Les sanctions en cas de retard ou d’omission sont les suivantes : en cas de dépôt tardif, une majoration de 10 % s’applique, qui passe à 20 % si le dépôt intervient dans les 30 jours après une mise en demeure, ce qui peut entraîner des pénalités financières. Plus sévère, une majoration de 40 % s’applique lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les délais, et ce taux peut atteindre 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. Le taux d’intérêts mensuel pour retard est de 0,2 %, avec un plafond annuel de 2,4 %.