BNP Paribas : une amende aux lourdes conséquences

Vendredi 17 octobre 2025, un jury fédéral à Manhattan a reconnu BNP Paribas civilement responsable d’avoir permis, entre 2002 et 2008, au régime d’Omar el-Béchir d’accéder au système financier américain en violation des sanctions. Trois réfugiés soudanais ont obtenu 20,5 millions de dollars de dommages et intérêts. La réaction boursière a été immédiate : le titre a plongé jusqu’à 10 % le lundi suivant. Cette nouvelle affaire rouvre un chapitre que le groupe pensait clos depuis l’amende record de 8,97 milliards de dollars infligée en 2014.

Un verdict au Soudan qui ravive les risques judiciaires

Le jury américain estime que BNP Paribas a indirectement soutenu les crimes du régime soudanais en continuant d’assurer des services bancaires en dollars malgré les sanctions. Selon l’acte, la banque aurait facilité des transactions profitant à des entités liées au gouvernement de Khartoum. Le montant accordé aux plaignants reste symbolique à l’échelle du groupe, mais le risque d’un effet domino judiciaire inquiète les investisseurs : plus de 20 000 réfugiés soudanais pourraient désormais réclamer réparation devant les tribunaux américains.

La banque rejette fermement ces accusations. Dans un communiqué daté du 20 octobre, elle affirme que le verdict « est manifestement erroné » et « ignore des éléments de preuve essentiels ». BNP Paribas a confirmé son intention de faire appel, soulignant que cette décision ne concernait qu’un dossier spécifique et ne remettait pas en cause ses dispositifs de conformité actuels. L’affaire, toutefois, met en lumière la vulnérabilité persistante des grands groupes financiers européens face aux juridictions américaines.

La Bourse sanctionne une incertitude stratégique

Lundi 20 octobre, l’action BNP Paribas a reculé de 10 %, sa plus forte chute journalière depuis mars 2023. Les analystes de marché y voient une correction brutale, alimentée autant par le verdict que par le souvenir de 2014. À l’époque, la banque avait reconnu avoir contourné des sanctions imposées par les États-Unis à plusieurs pays, dont le Soudan, Cuba et l’Iran, acceptant de verser 8,97 milliards de dollars d’amende. Pour les marchés, cette nouvelle condamnation réveille un risque systémique : celui d’une cascade de contentieux à fort impact réputationnel.

Le coût immédiat reste limité, mais les opérateurs anticipent un scénario plus large. Bloomberg Law évoque la possibilité d’un règlement global se chiffrant en milliards de dollars si les plaintes se multiplient. Dans ce climat, la direction financière de BNP Paribas a convoqué un appel d’analystes à 15 heures (CET) pour clarifier sa stratégie.

Un risque réputationnel qui dépasse la sanction

Derrière la sanction judiciaire se joue une question d’image. BNP Paribas, qui s’est imposée comme l’un des leaders européens de la finance durable, voit son engagement RSE fragilisé par un dossier hérité du passé. Les analystes ESG rappellent que le risque social peut peser lourd sur la valorisation boursière lorsqu’il touche à des accusations de violations des droits humains. Les grands investisseurs institutionnels pourraient exiger davantage de transparence, voire conditionner leurs placements à la clarification du dossier.

Dans le paysage bancaire mondial, la condamnation agit comme un rappel : la conformité extraterritoriale américaine reste un levier redoutable, capable de remettre en cause des décennies de gestion prudente. Pour BNP Paribas, l’enjeu n’est plus seulement juridique ou financier : il est désormais réputationnel et stratégique. Si l’appel aboutit, la banque pourrait refermer un chapitre douloureux. Dans le cas contraire, elle devra composer avec une surveillance renforcée de ses pratiques passées et futures.

Ce verdict illustre plus largement la difficulté des grands groupes européens à évoluer dans un cadre juridique dominé par les États-Unis. Les banques françaises, allemandes ou suisses doivent concilier leur exposition internationale avec une vigilance accrue face à l’extraterritorialité du droit américain. Les autorités européennes ont certes renforcé les dispositifs de conformité depuis une décennie, mais la dépendance structurelle au dollar maintient une asymétrie de pouvoir. Pour les analystes, l’affaire BNP Paribas pourrait servir de cas d’école sur la nécessité de bâtir une architecture financière plus souveraine, où la dépendance juridique ne deviendrait plus un risque économique.