Budget 2026 : la taxe sur les holdings supprimée… et le bon sens qui l’emporte

Antoine
Publié le
Lecture : < 1
0
En commission des finances, les députés ont supprimé la taxe sur les holdings patrimoniales proposée par le gouvernement. Officiellement, il s’agirait d’une erreur de procédure : un amendement déposé par Jean-Didier Berger, censé compléter le dispositif, a en réalité remplacé l’article initial. « On a été plusieurs à comprendre que c’était un complément, pas une suppression », a expliqué Éric Coquerel, président (LFI) de la commission des finances, qui promet désormais de « réintroduire la taxe en séance publique ». Mais selon plusieurs sources internes, cette version des faits serait incomplète. Les députés savaient parfaitement que l’amendement aboutirait à retirer la mesure, soutenue par Bercy mais contestée par la droite et par plusieurs centristes ert c’est une victoire de l’opposition à la taxe. Ce vote reflète davantage une résistance politique à une taxe jugée punitive qu’un simple malentendu technique. Beaucoup voyaient dans cette imposition de 2 % sur les holdings familiales un signal dangereux pour l’investissement, la transmission d’entreprise et le capitalisme productif français. Derrière l’épisode, une ligne de fond se dessine : celle du réalisme économique. Plutôt qu’une sanction symbolique contre ceux qui détiennent et réinvestissent leur capital en France, les députés ont, volontairement ou non, rappelé qu’une économie prospère a besoin d’entrepreneurs et de familles enracinées. La suppression de la taxe n’est pas seulement un incident de séance : c’est le retour du bon sens fiscal. Cependant, il est probable de la voir réapparaitre relancée par des députés préférant la démagogie populiste à l’intérêt du pays.

