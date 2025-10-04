Vinted : l’arnaque au colis vide explose, personne n’est à l’abri

Avec 23 millions d’utilisateurs inscrits dans le monde, Vinted s’est imposé comme le leader mondial de la revente en ligne de vêtements et accessoires entre particuliers, grâce à des stratégies de vente efficaces. Chaque jour, on y conclut des millions de ventes grâce à sa simplicité et sa rapidité. Toutefois, derrière cette image florissante se cache une réalité un peu moins reluisante : la multiplication des arnaques.

L’arnaque au colis vide, un problème qui se répand

Parmi les combines qui sévissent sur Vinted, on remarque souvent l’arnaque au colis vide. Deux scénarios se dessinent ici. Dans un premier cas, le vendeur expédie un colis vide ou rempli de bricoles sans grande valeur. Dans l’autre, c’est l’acheteur qui prétend que le colis est vide ou ne correspond pas à la description annoncée. Cette situation met particulièrement en difficulté les vendeurs honnêtes, souvent accusés à tort, face à des escroqueries financières croissantes.

Les retombées de ces arnaques ne sont pas négligeables pour les utilisateurs, tout comme l’arnaque par SMS qui sévit actuellement. Les acheteurs se retrouvent parfois avec des produits qui ne valent rien, et les vendeurs perdent non seulement leur article mais aussi leur argent lorsque l’acheteur récupère un remboursement indu. Plusieurs témoignages illustrent bien ce calvaire partagé sur les réseaux sociaux.

Retours d’expérience et gestion des litiges

Lisa Ottou (TF1) se souvient avoir été accusée d’avoir envoyé un colis vide, ce qui l’a plongée dans une grande angoisse. « Chaque message, c’était une réponse automatique, » se lamente-t-elle au sujet du traitement du litige par Vinted. Pour se prémunir contre ces situations, certains filment systématiquement l’état de son produit avant de l’expédier.

Par ailleurs, de nombreux utilisateurs déplorent que Vinted tranche souvent en faveur des acheteurs lors des différends. Un internaute sur Instagram explique que « Vinted tranche souvent en faveur de l’acheteur, » laissant ainsi le vendeur avec la double peine de perdre son objet et son argent.

La version officielle de Vinted

Face à ces accusations qui se multiplient, Vinted affirme prendre la sécurité de ses membres très au sérieux. La plateforme déclare examiner avec soin chaque litige, en passant en revue l’activité des membres ainsi que toutes les preuves fournies avant de prendre une décision. Néanmoins, plusieurs usagers soulignent que les procédures automatiques semblent favoriser les réclamations des acheteurs.

Maître Grégory Rouland ajoute qu’en droit de la consommation, le doute profite généralement au consommateur, ce qui expliquerait que, dans ce type de litige, les décisions tombent souvent du côté des acheteurs.

Quelques conseils pour se prémunir des arnaques

Afin de limiter les risques d’être victime d’une arnaque sur Vinted, il est conseillé de prendre quelques précautions simples. Les vendeurs peuvent, par exemple, filmer leur emballage et conserver toutes les preuves d’envoi disponibles. De leur côté, les acheteurs devraient filmer le déballage du colis dès sa réception pour pouvoir apporter leur preuve en cas de contestation.

Si malgré tout le litige persiste, les utilisateurs ont la possibilité de l’ouvrir sur la plateforme ou de solliciter l’intervention d’un médiateur de la consommation.