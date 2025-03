Casa France en redressement judiciaire : un futur incertain pour l’enseigne d’ameublement

L’enseigne d’ameublement Casa France traverse un mauvais pas, ayant annoncé son placement en redressement judiciaire. Cette mesure, officialisée le vendredi 21 mars, survient après la liquidation de Casa Belgique. Avec 143 points de vente et 600 employés sur le territoire français, Casa France espère trouver des repreneurs pour maintenir ses activités et préserver les emplois.

Un réseau européen sous tension

Casa France appartient au groupe néerlandais Casa Holding BV, qui possède 500 magasins répartis dans huit pays d’Europe et emploie plus de 2 230 personnes. Cependant, la disparition de Casa Belgique a privé Casa France de services indispensables et contraint l’enseigne à demander la protection du tribunal de commerce de Bobigny.

Les difficultés financières de Casa France ne viennent pas uniquement de l’intérieur. L’enseigne souffre aussi d’un ralentissement économique lié à la crise immobilière et d’une concurrence rude (le géant suédois Ikea et le commerce en ligne représentent de sérieux défis pour Casa France, qui a du mal à garder sa part de marché).

Les plans pour sortir de l’embarras

Face à cette situation compliquée, Casa France cherche activement « un ou plusieurs repreneurs » pour ses magasins. La priorité affichée est « la reprise d’un maximum de magasins et la préservation des emplois ». Plusieurs entreprises de secteurs variés dans la distribution ont déjà montré leur intérêt pour reprendre tout ou partie des activités de Casa France.

Cette démarche s’inscrit dans la lignée d’un plan qui a vu la fermeture ou la vente de plus de 10 % des magasins Casa en Europe, dans le but de retrouver la rentabilité d’ici 2026.

La situation a provoqué de vives réactions de la part des syndicats. La Fédération Commerce et Services de la CGT a dénoncé une « gestion calamiteuse » et critiqué ce qu’elle considère comme de « mauvaises décisions » de la direction de Casa France. La CGT déplore aussi un manque flagrant de dialogue social.

Les syndicats rappellent avoir alerté depuis plusieurs mois sur ces problèmes, sans obtenir de réponse satisfaisante. Ils soulignent enfin que mettre en place une communication transparente est urgent pour impliquer tous les acteurs concernés dans les décisions à venir.