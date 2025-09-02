Taxe foncière 2025 : dans ces communes, la note grimpe à des niveaux jamais vus

Alors que 2025 bat son plein, les propriétaires en France commencent à recevoir leurs avis de taxe foncière. Cette année encore, on assiste à une augmentation, mais celle-ci reste plus contenue que durant les années passées. Cette révision tient surtout à la mise à jour des valeurs locatives cadastrales, ajustée en fonction de l’inflation, et qui va directement influencer le budget annuel des propriétaires.

Distribution et hausse de la taxe foncière

En septembre 2025, certains contribuables ont déjà perçu leur avis de taxe foncière, tandis qu’une autre partie le recevra d’ici la fin du mois. Cette année, tous les contribuables constateront une augmentation de la taxe foncière par rapport à l’année précédente. Le taux minimal est fixé à 1,7 %, contraste saisissant avec les hausses plus marquées des années antérieures : 3,4 % en 2022, 7,1 % en 2023 (un record historique) et 3,9 % en 2024.

Ce réajustement annuel se base sur les « valeurs locatives cadastrales » et se met en ligne avec l’évolution de l’inflation. Même si cette année ne présente pas de saut spectaculaire, elle confirme une tendance haussière pour les propriétaires de maisons, appartements, parkings et autres biens immobiliers.

Les élections municipales et la fiscalité locale

La rentrée des élections municipales, programmées pour les 15 et 22 mars 2026, joue aussi un rôle dans la modération des taux d’imposition locaux. Les mairies préfèrent généralement éviter des augmentations trop fortes à l’approche des scrutins. Cette année, ce phénomène se confirme : très peu de communes ont décidé d’augmenter leur taux d’impôt local.

D’après les données du service « data collectivités locales » de la DGFiP, aucune des 42 villes françaises de plus de 100 000 habitants n’a relevé son taux cette année. Ce chiffre contraste avec 6 villes en 2024 et 7 en 2023 qui avaient procédé à une hausse. Par ailleurs, moins de 2 % des villes comptant plus de 10 000 habitants ont décidé d’augmenter leur taux en 2025.

Tadions dans les petites communes

Si les grandes villes font preuve de retenue fiscale, c’est surtout du côté des petites communes que les augmentations se font remarquer. Pour les communes de moins de 500 habitants, 13,2 % (environ 2 150 municipalités) ont ajusté leur taux à la hausse. Dans celles rassemblant entre 500 et 3 500 habitants, ce pourcentage atteint 14,4 % (environ 2 044 communes).

Cependant, la majorité des municipalités a préféré maintenir ses taux : plus de 86 % ont reconduit les leur en 2025, contre 82,1 % en 2024, illustrant les disparités départementales. Seules 390 communes ont opté pour une baisse du taux cette année, comparé à 409 baisses en 2024 et 463 en 2023.