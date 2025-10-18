Budget 2026 : ce changement discret qui pourrait faire flamber tous les carburants

Le gouvernement français a dévoilé, le mardi 14 octobre, son projet de loi de finances pour 2026. Ce texte apporte plusieurs modifications notables sur la fiscalité des biocarburants, s’inscrivant dans le cadre des réformes fiscales. Parmi ces mesures, on note une hausse progressive des taxes sur le superéthanol-E85 et la suppression du tarif particulier pour le biogazole B100. Ces changements pourraient se traduire par des prix à la pompe plus élevés et alimenter des discussions animées parmi les professionnels du secteur.

Une réforme fiscale très discutée

Sous l’impulsion du Premier ministre Sébastien Lecornu, le projet vise à renforcer le malus CO2 sur les véhicules polluants jusqu’en 2028. Par ailleurs, les dépenses fiscales concernant les biocarburants seront revues entre 2026 et 2028. Plus précisément, le tarif particulier pour le carburant B100 disparaîtra et l’avantage fiscal de l’E85 diminuera progressivement, ce qui devrait faire grimper son prix d’environ 40 à 50 centimes par litre. Autrement dit, un litre d’E85 pourrait atteindre jusqu’à 1,20 € à la pompe.

Ces décisions n’ont pas manqué de susciter des réactions. La Collective du bioéthanol, représentée par l’Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS) ainsi que Bioéthanol France, juge cette hausse « irrationnelle », notamment après le gel des taxes mis en place en 2018, suite aux mouvements des gilets jaunes. De son côté, Isabelle Weber, présidente d’EsteriFrance, déplore une augmentation fiscale pouvant atteindre 400 % sur trois ans, le tout sans concertation préalable, ce qui pourrait accentuer les inégalités sociales.

Répercussions économiques et sociales

Les changements prévus pourraient bien se faire sentir économiquement. On estime que l’ensemble des essences verraient leur prix augmenter de 2,3 centimes par litre, ce qui concernerait environ 16 millions d’automobilistes roulant à l’essence. Pour ceux qui utilisent l’E85 pour réaliser des économies – en moyenne environ 700 € par an pour un usage classique – cette réforme pourrait véritablement modifier la donne.

De plus, la suppression du tarif particulier pour le B100 devrait engendrer une hausse immédiate d’environ 30 centimes par litre dès 2026. Cette hausse toucherait notamment les 15 000 camions qui roulent au B100 en France, ce qui risque de faire grimper les coûts logistiques et, par ricochet, le prix des marchandises transportées.

Les débats sur l’environnement et les critiques

Même si les biocarburants présentent une alternative aux énergies fossiles, ils ne sont pas exempts de critiques sur leur bilan environnemental. Un rapport de Transport & Environnement signale qu’ils émettent 16 % de CO2 en plus que les carburants fossiles classiques. D’ailleurs, leur production nécessite jusqu’à 3 000 litres d’eau pour 100 km parcourus et mobilise de vastes surfaces agricoles, ce qui inquiète quant à la concurrence avec la production alimentaire.

Pourtant, certains défendent cette révision fiscale en avançant qu’il serait difficile de maintenir les avantages fiscaux actuels sur le long terme. Jean-Philippe Hermine, de l’Institut Mobilités en transition, explique qu’il serait financièrement insupportable de conserver ces mesures.

Les perspectives à venir

Le gouvernement présente cette réforme comme un ajustement nécessaire plutôt qu’une simple hausse de taxes, mais le sujet reste sensible à Matignon. La FNSEA redoute notamment une baisse de revenus pour les agriculteurs français et évoque une concurrence renforcée due à l’accord UE-Mercosur.