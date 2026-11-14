Orages ce dimanche : voici les départements les plus menacés par les éclairs et la pluie, les pompiers se préparent au pire

Des averses, parfois accompagnées d’éclairs et d’orages, sont attendues dimanche 15 novembre sur une large partie du territoire. Plusieurs départements de l’Ouest et une partie du Sud-Est sont concernés par ces intempéries, qui s’étendent du Pas-de-Calais jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques, alerte Cnews.

Dans l’Ouest et le Nord, le risque touche une partie de la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique, la Sarthe, l’Orne, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Landes et la Corrèze.

Dans le Sud-Est, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var sont également exposés. La Corse pourrait elle aussi connaître des orages, de la pluie et des éclairs.

Les températures resteront assez douces pour la saison, comprises entre 11 et 18°C sur l’ensemble du pays.

Ces prévisions sont attribuées à Keraunos, l’Observatoire français des tornades et des orages violents, qui évoque dans son dernier bulletin l’arrivée d’un thalweg dynamique : « Un nouveau thalweg dynamique gagne la pointe bretonne en fin de journée. Un faible risque convectif est attendu sur le sud-est sous des pluies irrégulières ainsi que dans l’ouest au passage d’un régime de traîne. » Ce passage s’inscrit dans la poursuite du temps automnal en cette mi-novembre.

Gel samedi, coup de vent dimanche en Centre-Val de Loire

Pour le Centre-Val de Loire, les prévisions du partenaire Météo Centre, publiées chaque début de semaine pour les six départements de la région, décrivent un week-end contrasté. Samedi 14 novembre s’ouvre sur un franc soleil et une vive fraîcheur : les températures frôlent 0°C au réveil, avec un risque de petites gelées localisées, de -2 à 0°C, voire jusqu’à -3°C dans certains secteurs habituellement froids.

L’après-midi reste ensoleillé au Nord de la région, tandis qu’un voile nuageux remonte par le Sud du Berry et de la Touraine. Les maximales atteignent 8 à 11°C le plus souvent, avec des pointes à 12, voire 13°C sur l’extrême Sud du Berry.

Dimanche change de registre. La matinée s’annonce très mitigée, sous un ciel nuageux parfois troué, avec des températures de 4 à 10°C au Nord de la Loire et 9 à 12°C au Sud. Le vent de Sud à Sud-Ouest se renforce nettement d’ici la mi-journée, avec des rafales de 30 à 60 km/h, à l’avant d’une perturbation qui s’enfonce sur l’Ouest du pays.

Entre la mi-journée et l’après-midi, un front aborde l’Ouest et le Nord-Ouest de la région avant de gagner progressivement l’ensemble des départements. Il apporte des pluies faibles à modérées, de 1 à 5 mm le plus souvent et localement plus de 5 mm, avant de se décaler vers l’Est en fin d’après-midi et en soirée.

Le passage s’accompagne d’un coup de vent classique pour la saison, avec des rafales de 50 à 70 km/h, localement 80 km/h. Les maximales grimpent toutefois à 12-16°C, du Nord-Ouest au Sud-Est de la région.

Des averses localisées sont ensuite attendues par le Nord-Ouest dans la nuit de dimanche à lundi, sous un vent plus modéré de Sud-Ouest.