Mauvaise nouvelle pour les propriétaires : en 2027, votre taxe foncière pourrait bondir de 3%, et les maires n’y sont pour rien

La taxe foncière devrait augmenter d’au moins 3 % en 2027, selon les estimations de MoneyVox fondées sur les dernières données de l’Insee. Un chiffre qui tranche avec la revalorisation de 0,8 % appliquée en 2026, année durant laquelle la grande majorité des communes avaient choisi de ne pas toucher à leurs taux.

Le mécanisme qui produit cette hausse tient à une seule variable nationale : la valeur locative cadastrale, qui sert de base de calcul à l’impôt. Chaque année, cette base est revalorisée selon l’indice des prix à la consommation harmonisé, un indicateur d’inflation aligné sur celui des autres pays européens.

C’est précisément l’indice du mois de novembre qui est retenu pour fixer la revalorisation applicable l’année suivante. À cette variable nationale s’ajoute un second facteur, local celui-là : les taux d’imposition votés chaque année par les communes et intercommunalités, qui peuvent alourdir ou alléger la facture finale.

Une inflation qui accélère plus vite que prévu

Dans sa note de conjoncture trimestrielle publiée courant septembre 2026, l’Insee misait sur une progression de cet indice harmonisé de 2,9 % en novembre. Une estimation provisoire, déjà dépassée par les faits. Mi-novembre 2026, l’institut a publié les chiffres d’octobre : sur un an, l’inflation a atteint 3,4 %, et l’indice harmonisé s’est hissé à 3,8 %, nettement au-dessus de ce qu’anticipait l’Insee.

Cette accélération s’explique par l’envolée du prix des carburants, elle-même liée à la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran. L’indice de novembre, et non celui d’octobre, comptera officiellement pour la revalorisation des bases 2027. Mais la tendance observée en octobre renforce l’hypothèse d’une revalorisation élevée.

Pour les propriétaires, l’effet n’est pas immédiat : la poussée d’inflation de 2026 ne pèse pas sur l’automne 2026, elle se répercute avec un an de décalage, sur la facture de 2027.

Une hausse supérieure à 3 % replacerait la taxe foncière au-dessus des niveaux de 2025 et 2026, sans retrouver pour autant les pics des années précédentes : +7,1 % en 2023, puis +3,9 % en 2024.

En 2026, la progression était restée contenue, et les communes avaient largement joué la carte de la stabilité. Selon les chiffres de la DGFiP, 29 893 communes, soit 85,8 % d’entre elles, ont maintenu leur taux inchangé, contre 4 731 (13,6 %) qui l’ont relevé et 217 seulement (0,6 %) qui l’ont abaissé, sur un total de 34 841 communes recensées.

Les contribuables non mensualisés ont vu le prélèvement de leur taxe foncière 2026 intervenir le 26 octobre 2026, après la mise à disposition de leur avis d’impôt local sur le site impots.gouv.fr. Pour les foyers mensualisés, le dernier prélèvement de l’année est prévu mi-novembre.