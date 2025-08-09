Cette tempête pourrait transformer la canicule en cauchemar pour la France

La tempête tropicale Dexter, en train de se former sur l’océan Atlantique, est sur le point de chambouler le climat en Europe centrale et en France. Même si elle ne va pas directement frapper le continent, on s’inquiète déjà de ses effets sur les températures d’été. On parle d’une vague de dôme de chaleur extrême capable de battre des records historiques.

Une menace venue de l’Atlantique

Dexter, qui se trouvait initialement sur l’océan Atlantique, se dirige tranquillement vers l’Europe. Pendant le week-end des 9 et 10 août, elle passera au nord de l’archipel des Açores. Même si la tempête ne devrait pas toucher directement la France, son influence se fera sentir. Guillaume Séchet affirme d’ailleurs à la rédaction d’actu.fr : « la tempête Dexter ne va jamais toucher la France » ; néanmoins, sa trajectoire va provoquer un effet plume de chaleur en attirant l’air chaud du Sahara (provenant surtout du large du Maroc et d’Espagne) vers le nord du pays.

Les prévisions annoncent des températures élevées qui pourraient atteindre 40°C à Agen, Toulouse et Périgueux; 39°C à Montélimar; et 37°C à Nantes. Dans certaines zones du sud-ouest, les thermomètres pourraient même afficher des pointes entre 41 et 42°C.

Alerte canicule en France : attention maximale

Face à cette situation inédite, Météo-France a mis 17 départements en mode vigilance orange canicule dès le week-end du 9 et 10 août. Parmi eux, 11 départements se trouvent sous une alerte élevée, dont 6 en Occitanie. La canicule devrait se renforcer en début de semaine prochaine, avec des températures pouvant dépasser les 40°C dans le sud-ouest et grimper jusqu’à 43°C.

Pour le lundi 11 août, les prévisions prévoient également de fortes chaleurs ailleurs : 32°C à Lille, 34°C à Rennes, 36°C à Lyon et 38°C à Toulouse. Un météorologue nous confie : « Il est certain qu’il y aura une période de très forte chaleur sur la moitié sud, qui devrait durer au moins une semaine ».

Un effet chez nos voisins allemands

L’Allemagne n’est pas en reste avec ce temps inhabituel. Sous l’influence de l’anticyclone Ines, des masses d’air chaud et sec se sont déjà installées dans le pays, avec des températures supérieures à 30 °C. Autour du 13 et 14 août, plusieurs régions allemandes pourraient voir les thermomètres monter entre 35 et 37 °C.

Les zones les plus concernées semblent être l’ouest et le sud-ouest, notamment la vallée du Rhin, la Hesse et le Bade-Wurtemberg. Les conséquences pourraient être lourdes : des nuits presque tropicales perturbant le sommeil, un risque élevé d’incendies de forêt et des difficultés supplémentaires pour les personnes vulnérables (comme les personnes âgées et les enfants).

Des répercussions climatiques qui inquiètent

L’arrivée imminente de cette vague de chaleur historique pourrait modifier lourdement les conditions de vie en ville. Les autorités invitent chacun à rester vigilant face aux alertes de canicule diffusées par Météo-France.

Cet épisode de chaleur devrait se maintenir au moins jusqu’au 14 ou 15 août, ce qui demandera de suivre attentivement l’évolution de la situation. Comme le précise un météorologue : « Les chaleurs vont s’intensifier dès le début de la semaine, parce qu’on a non seulement de l’air vraiment chaud sur la partie sud de l’Europe, mais aussi cet anticyclone installé et cette tempête tropicale ».