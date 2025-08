Personne n’était prêt à ça : les températures repartent en flèche cette semaine

Un épisode météo de taille s’annonce dans le Sud de l’Europe. Dès lundi, un dôme de chaleur va envelopper l’Espagne pour se diriger rapidement vers la France. Même s’il est de courte durée, cette canicule s’annonce vraiment forte avec des températures très élevées. On s’en inquiète parce qu’elle pourrait bien battre des records et chambouler la vie quotidienne des habitants.

L’ambiance météo en Espagne

En Espagne, on assiste à l’arrivée d’un dôme de chaleur qui envahit la péninsule ibérique. Ce phénomène est entraîné par une dorsale anticyclonique qui fait grimper les températures de manière spectaculaire. Les prévisions annoncent que le thermomètre affichera régulièrement entre 40 et 42°C dans plusieurs régions. Autour des villes de Cordoue et Séville, il est même prévu que les températures atteignent jusqu’à 45°C. Les régions les plus impactées seront l’Andalousie et l’Estrémadure, où la chaleur risque de poser de sérieux problèmes aux habitants et aux infrastructures locales.

Ce qui attend la France

La chaleur ne s’arrêtera pas aux frontières espagnoles et devrait toucher le sud de la France dès jeudi 8 août, portée par un flux persistant venant du sud-ouest. Le pic des températures est prévu pour le vendredi suivant, avec des valeurs pouvant osciller entre 38 et 40°C dans des zones comme le bassin aquitain et le Midi toulousain. Plusieurs départements pourraient être placés sous vigilance canicule. De plus, les nuits resteront chaudes, avec des températures nocturnes records, ce qui risque de perturber le sommeil de pas mal de monde.

La chaleur ne se contentera pas du sud, elle devrait progressivement gagner le nord au fil des jours. Ainsi, au fil de la semaine, elle atteindra aussi les régions centrales, ainsi que les Hauts-de-France vers la fin de semaine. On pourrait voir des températures de l’ordre de 30 à 33°C en Île-de-France et dans le Val de Loire, augmentant le risque d’une véritable canicule si cette chaleur persiste trois jours de suite sans que les nuits ne permettent de se rafraîchir suffisamment.

Détails sur le climat et prévisions à venir

Cet épisode se démarque par sa forte intensité dans le sud-ouest de la France, en partie à cause d’un blocage en oméga. D’après La Chaîne Météo, les maximales pourraient dépasser les moyennes saisonnières de 8 à 10°C, avec un ressenti étouffant dans les agglomérations. Par ailleurs, Météo France rappelle bien que, même si le mois d’août s’annonce chaud, on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre.

L’anticyclone des Açores joue un rôle déterminant en apportant une hausse de température dans le sud tout au long de la semaine. Dès lundi, on attend des températures comprises entre 30 et 35°C dans le sud, tandis que le nord connaîtra quelques passages nuageux apportant un répit relatif.

Les jours à venir

La météo prévoit une montée progressive des températures toute la semaine, avec des risques d’orages violents en fin de période. Mardi, une dernière perturbation traversera rapidement le nord, avant qu’un réchauffement marqué ne s’installe mercredi, avec un soleil de plomb et des températures pouvant atteindre jusqu’à 35°C dans le Sud-Ouest. À partir de jeudi, il y a de fortes chances qu’on assiste à une vague de chaleur durable, susceptibles d’atteindre les seuils caniculaires dans plusieurs régions françaises.