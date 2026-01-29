Cocktails Molotov : jusqu’où laissera-t-on brûler ceux qui nous protègent ?

Il y a un moment où l’indignation n’est plus une posture mais une obligation morale. L’usage répété de cocktails Molotov contre les forces de l’ordre, lors de manifestations violentes, a franchi une ligne rouge absolue. On ne parle plus de maintien de l’ordre difficile, ni même de violences urbaines classiques, mais de tentatives caractérisées de brûler vifs des policiers et des gendarmes. Cette barbarie ne peut plus être tolérée. Elle appelle une réponse pénale, politique et législative d’une fermeté totale.

Quand le maintien de l’ordre devient une tentative de meurtre

Il faut appeler les choses par leur nom. Lancer un cocktail Molotov sur un policier ou un gendarme, ce n’est pas “s’opposer à l’ordre établi”, ce n’est pas “résister”, ce n’est pas une violence symbolique. C’est tenter d’infliger des brûlures extrêmes, de provoquer des souffrances atroces, parfois irréversibles, et potentiellement la mort. C’est une tentative de meurtre par le feu. La réalité est brutale : dans les maintiens de l’ordre les plus violents, l’ultra-gauche utilise désormais abondamment ces armes incendiaires, avec une intention claire de blesser gravement ou de tuer. Aucun État digne de ce nom ne peut accepter que ses agents soient exposés à de tels risques comme si cela relevait d’un simple “incident de manifestation”.

Une barbarie tolérée qui n’aurait jamais été acceptée dans l’autre sens

Il faut avoir le courage de poser la question qui dérange. Que se passerait-il si des forces de l’ordre lançaient des engins incendiaires sur des manifestants, avec le risque de les brûler vifs ? La réponse est évidente : l’émotion serait immédiate, mondiale, les condamnations politiques fulgurantes, les poursuites judiciaires implacables. Or aujourd’hui, des policiers et des gendarmes, qui sont avant tout des citoyens français en uniforme, sont exposés à ces mêmes actes de barbarie, parfois dans une forme d’indifférence ou de relativisation insupportable. Cette asymétrie morale est intenable. On ne peut pas, au nom d’une idéologie ou d’un prétendu engagement politique, accepter que ceux qui protègent la société soient traités comme des cibles sacrificielles.

Interpeller l’État : l’heure des décisions pénales et législatives

Il est temps d’interpeller clairement les responsables. Monsieur le ministre de l’Intérieur, Monsieur Laurent Nuñez, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur le directeur général de la Police nationale, Louis Laugier, Monsieur le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général d’armée Hubert Bonneau, cette situation est intolérable. Nous ne sommes plus dans le registre du maintien de l’ordre classique, mais dans celui de la criminalité la plus grave. L’usage de cocktails Molotov doit conduire systématiquement à des qualifications criminelles, assimilables à des tentatives d’homicide volontaire avec arme par destination, et à des peines extrêmement lourdes. Si le droit actuel est insuffisant, alors il faut un changement législatif clair, assumé, pour que l’utilisation d’armes incendiaires contre les forces de l’ordre soit réprimée avec la plus grande sévérité. Un État qui tolère que ses policiers et ses gendarmes risquent d’être brûlés vifs abdique sa responsabilité fondamentale : protéger ceux qui protègent. Cela ne peut plus durer.