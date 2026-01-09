Crédit d’impôt de janvier 2026 : l’argent qui devait tomber pourrait disparaître. Voici pourquoi

Pour beaucoup de foyers français, le début d’année rime avec le versement de l’avance crédit d’impôt, une aide qui soulage temporairement le budget. Cette mesure doit compenser le décalage entre les dépenses éligibles déclarées et leur prise en compte dans l’imposition finale. Mais le versement annoncé pour le 15 janvier 2026 pourrait ne pas toucher tout le monde, laissant certains croire à tort qu’un crédit arrivera.

Comment fonctionne l’avance crédit d’impôt

L’avance crédit d’impôt permet aux foyers de recevoir une partie de leurs crédits et réductions d’impôt avant le calcul définitif de l’impôt annuel. Ce mécanisme, instauré avec le prélèvement à la source, limite l’écart entre les dépenses d’une année et leur récupération fiscale l’année suivante. Concrètement, au 15 janvier 2026, environ 9 millions de foyers sont censés percevoir une part de leur virement fiscal.

Sont prises en compte les dépenses effectuées en 2024 et déclarées au printemps 2025. La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) retient alors 60 % du montant total des crédits et réductions d’impôt pour verser cette avance en début d’année. Le solde est ajusté fin juillet 2026, tandis qu’un éventuel trop-perçu peut être récupéré en septembre 2026, ce qui est lié aux remboursements d’impôts.

Ce qui est pris en compte (et ce qui ne l’est pas)

Parmi les crédits et réductions d’impôt éligibles figurent le crédit d’impôt emploi à domicile, le crédit pour frais de garde des jeunes enfants, les réductions liées à la dépendance, et les réductions pour l’hébergement en Ehpad. Sont aussi concernés les dons ouvrant droit à réduction d’impôt (mécénat ou dons), les cotisations syndicales, ainsi que différents dispositifs d’investissement locatif :

Pinel

Duflot

Scellier

Censi-Bouvard

Certains investissements dans les territoires d’outre-mer entrent également dans le dispositif.

Mais, selon le magazine Maison et Travaux, tout le monde n’y a pas droit immédiatement. Par exemple, une première année de dépense ne donnera pas droit à l’avance en janvier : l’avantage fiscal sera versé intégralement à partir de l’été suivant. La réduction pour frais de scolarité n’est pas soumise à une avance et est remboursée en une seule fois durant l’été. Enfin, l’avance immédiate Urssaf pour les services à la personne peut réduire ou annuler l’acompte de janvier si le crédit est déjà compensé en temps réel sur les factures.