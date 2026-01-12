&#8226;

Cybercab : avant Tesla et Elon Musk, une petite entreprise corse avait déjà tout verrouillé

Une petite société corse a devancé Tesla en déposant le nom « Cybercab ».

sleclerc
Selon France 3, une petite entreprise basée à Ajaccio, en Corse, a récemment fait parler d’elle à l’international en déposant le nom « Cybercab » aux États-Unis avant le géant automobile Tesla. Ce coup de théâtre a mené à la suspension de l’examen de la demande de Tesla par l’administration américaine, ouvrant la porte à des négociations et à un possible arrangement financier entre les deux parties.

Unibev a pris de vitesse Tesla

Unibev, une petite société de distribution de boissons située à Ajaccio, a déposé le nom « Cybercab » auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce américain (UPSTO) le 28 octobre 2024. Cette démarche est intervenue « plus de deux semaines » après la présentation mondiale par Elon Musk du futur robot-taxi autonome « Cybercab », qui avait eu lieu le 10 octobre 2024. De son côté, Tesla a fait son propre dépôt en novembre 2024, mais sa demande est restée en suspens à cause de la priorité donnée au dossier d’Unibev.

Ce que ça change juridiquement et économiquement

La décision de l’administration américaine de donner priorité au dépôt d’Unibev bloque l’enregistrement de la marque pour Tesla tant que la situation n’est pas réglée. D’après une source proche du dossier, citée par Electrek, les deux entreprises sont en train de négocier, bien qu' »aucun accord n’ait encore été conclu ». Electrek avance que la manœuvre d’Unibev pourrait être une stratégie délibérée pour gêner Tesla et négocier un arrangement financier intéressant.

Même si Elon Musk avait annoncé avec fracas le lancement du « Cybercab », Unibev a pris de court le constructeur californien en déposant la marque en premier. Cette tactique rappelle une opération antérieure où Unibev avait déposé des marques pour des boissons nommées « Teslaquila », validées par l’UPSTO.

Le point sur l’industrie

Pendant que les discussions juridiques et administratives avancent, la production des premiers taxis autonomes de Tesla a déjà commencé dans son usine du Texas, malgré les défis économiques de Tesla. Malgré ce démarrage industriel, Tesla se heurte à des imprévus liés à la propriété intellectuelle, ce qui montre combien la chute boursière de Tesla peut peser dans un secteur aussi compétitif.

