Dépenses publiques : la facture énergétique de l’État explose à 2,23 milliards d’euros

Le 22 juillet 2025, la Cour des comptes a livré un rapport sans appel sur les dépenses énergétiques de l’État français. Les dépenses énergétiques se révèlent être un gouffre budgétaire qui a presque doublé en cinq ans, et avec de graves lacunes dans la gestion et la consolidation des données.

2,23 milliards d’euros en 2023 : un pic historique

Le montant interpelle. Selon le rapport de la Cour des comptes publié le 22 juillet 2025, la facture énergétique de l’État a atteint 2,23 milliards d’euros en 2023, contre 1,36 milliard d’euros en 2018. Soit une augmentation nette de 870 millions d’euros en l’espace de cinq ans.

Le recul à 1,69 milliard d’euros en 2024 atténue temporairement cette trajectoire, mais ne suffit pas à masquer la tendance haussière. Cette explosion des dépenses publiques énergétiques dépasse l’impact de l’inflation ou de la volatilité des marchés : elle reflète surtout une absence de pilotage centralisé.

Une dépense budgétaire mal identifiée

Au-delà des chiffres, le constat est accablant : l’État ignore en partie ce qu’il consomme. Chaque ministère applique ses propres normes de comptabilité énergétique, explique Challenges. Certaines administrations achètent directement leur électricité, d’autres passent par des prestataires, parfois sans ventilation claire des coûts. Les bâtiments publics anciens, énergivores et mal isolés, alourdissent la charge, mais sans visibilité précise. Ce morcellement prive l’État d’une capacité d’arbitrage budgétaire rationnel. Il est donc impossible d’identifier précisément les gisements d’économies ou les effets des actions engagées. La dépense énergétique publique devient alors une somme aveugle de décisions éclatées.

Or, en parallèle, la France s’est engagée à réduire les émissions de 22 % d’ici 2027 et de 80 % d’ici 2050 par rapport à 2022. Ces cibles supposent une baisse drastique de la consommation énergétique dans le périmètre de l’État. Pourtant, sans système d’information unifié, aucun suivi budgétaire sérieux n’est possible. Le rapport de la Cour des comptes, intitulé « La consommation d’énergie de l’État : des objectifs ambitieux, un suivi à fiabiliser », pointe clairement cette faiblesse : « L’absence de données consolidées empêche tout pilotage stratégique »

Vers un audit énergétique budgétaire ?

Pour la Cour des comptes, il est impératif de réintroduire la dépense énergétique dans une logique de performance publique. Elle recommande :

L’unification de la collecte de données,

L’intégration des coûts dans les systèmes budgétaires,

Et la création d’indicateurs de rendement énergétique pour les entités publiques.

Ces pistes permettraient de transformer une ligne de charge opaque en outil d’arbitrage éclairé. L’enjeu n’est pas seulement comptable, il est structurel : l’énergie devient un poste budgétaire à part entière, nécessitant des règles, des seuils, et des mécanismes d’alerte.

En l’état, la dépense énergétique de l’État reste un angle mort de la politique publique. Elle pèse lourd – près de 1,7 milliard d’euros en 2024 – sans faire l’objet d’un traitement spécifique dans les lois de finances. Sans réforme rapide, l’augmentation des coûts publics liés à l’énergie deviendra un fardeau systémique pour les finances publiques, au même titre que la dette ou les retraites.