Des milliers de Français ignorent qu’un outil peut leur faire récupérer de l’argent oublié

En 2025, de nombreux Français ont eu la surprise de voir des sommes qu’ils pensaient « oubliées » leur être rendues grâce à l’outil Ciclade, qui gère les comptes bancaires oubliés. La Caisse des dépôts (CDC) a restitué 164,4 millions d’euros dans ce cadre, montrant qu’il vaut la peine de vérifier si l’on est concerné. La possibilité de récupérer de l’argent « qui dormait » sur des comptes inactifs représente une avancée pour l’administration financière en France.

Ce que fait la Caisse des dépôts et comment marche Ciclade

La Caisse des dépôts, souvent appelée CDC, gère une grosse part des fonds déposés sur les livrets d’épargne et centralise les fonds non réclamés. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Eckert, elle est chargée de centraliser les avoirs dits « en déshérence » (comptes inactifs, contrats d’assurance-vie non réclamés, et certaines formes d’épargne salariale oubliée).

L’outil en ligne « Ciclade » a été développé pour permettre aux particuliers de vérifier s’ils ont des sommes inactives sur différents types de comptes : comptes en banque inactifs, livrets d’épargne oubliés, ou assurances-vie d’un proche décédé. Le processus est simple et rapide : en se rendant sur la plateforme, on peut savoir si l’on a droit à une restitution. Comme l’annonce la CDC, « Une bonne surprise vous attend peut‑être en cliquant sur ce lien », et cela « sans frais », relaye France Bleu.

Les chiffres de la restitution en 2025

En 2025, 758 000 comptes et contrats ont été versés à la base Ciclade. Parmi eux, environ 200 000 demandes ont été enregistrées pour vérifier l’existence de fonds oubliés. En moyenne, chaque demande a abouti à la restitution de 943 euros.

Sur le plan légal, les banques doivent écrire régulièrement aux titulaires de comptes pour les inviter à se manifester en cas d’inactivité. Passé un délai de dix ans, les fonds sont transférés à la CDC. Si, après vingt ans de conservation par la CDC, les fonds ne sont toujours pas réclamés, ils sont alors versés à l’État et aux collectivités d’outre-mer.

Cette année-là, l’État et les collectivités ont récupéré 89 millions d’euros de montants non réclamés. Pour les particuliers, la bonne nouvelle est que la restitution est entièrement gratuite.