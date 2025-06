Des sacs The North Face à 1,95 euros : attention à ne pas tomber dans le piège Facebook

Un nouveau piège circule sur les réseaux sociaux, visant les fans de bonnes affaires avec une offre qui semble trop belle pour être vraie. Cette combine utilise l’image de Decathlon et la réputation de The North Face pour attirer les internautes vers une promotion bidon. Ce stratagème rappelle combien il faut rester sur ses gardes face aux offres alléchantes en ligne et aux tentatives de usurpation d’identité.

Le piège d’une offre immanquable

Tout commence par une publication sur Facebook proposant des sacs The North Face à seulement 1,95 euro. Pour ceux qui connaissent cette marque – un sac coûte habituellement environ 120 euros – l’offre paraît être une occasion en or. Les fraudeurs avancent que Decathlon se débarrasse de ses stocks parce que leur contrat avec The North Face touche à sa fin, une technique d’ingénierie sociale pour créer une illusion de vente urgente. Néanmoins, ces publicités sont mensongères et reprennent l’identité visuelle de Decathlon sans autorisation.

Les posts sont agrémentés de photos attractives ainsi que de commentaires positifs d’internautes qui affirment avoir déjà profité de l’offre. Par exemple, une certaine Sophie poste une photo d’un sac à dos accompagné d’un ticket affichant « 1,95€ » et raconte que son mari travaille chez Decathlon. Elle précise aussi que les magasins vendent leurs derniers articles avant la fin du mois.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122102485262783700&id=61573511016824&ref=embed_post

Comment l’arnaque fonctionne

Pour « réserver » le sac tant convoité, les victimes doivent remplir un formulaire de huit questions, une méthode similaire à l’arnaque par SMS exploitant des informations personnelles. Ce formulaire redirige ensuite vers une page web qui imite grossièrement l’interface de Decathlon. Même si le logo officiel est présent, il ne s’agit en réalité que d’un faux site conçu pour récupérer des informations personnelles et bancaires, illustrant une arnaque bancaire.

La fraude crée un sentiment d’urgence en annonçant que l’offre expire très vite, poussant ainsi les internautes à agir sans trop réfléchir. Le but réel de ces escrocs est de s’infiltrer dans les comptes bancaires des victimes grâce aux données collectées via cette ruse, un exemple d’escroqueries financières.

La riposte de Decathlon

Alertée par la situation, l’enseigne Decathlon a confirmé à actu.fr qu’il s’agit bel et bien d’une arnaque. L’entreprise explique : « Comme de nombreuses marques aujourd’hui, nous faisons face à des tentatives d’arnaques de tiers cherchant à usurper notre identité sur les réseaux sociaux. » Pour contrer ces abus, Decathlon a d’ores et déjà entrepris plusieurs actions, comme envoyer des mises en demeure à Meta pour faire retirer ces publicités frauduleuses.

Decathlon a aussi créé une page spéciale pour aider ses clients à repérer et éviter ce type d’escroquerie. L’entreprise tient à rappeler qu’elle ne diffuse jamais ce genre d’offre sur les réseaux sociaux et invite ses clients à signaler tout comportement suspect.