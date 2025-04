Elon Musk pose ses conditions : soit OpenAI change, soit il retire 97 milliards

Elon Musk, entrepreneur bien connu et fondateur de plusieurs boîtes innovantes, a récemment lancé une proposition audacieuse : il veut acheter l’organisation à but non lucratif derrière OpenAI pour la somme astronomique de 97,4 milliards de dollars, malgré la chute de la fortune qu’il a subie récemment. Cette offre est assortie de conditions strictes et intervient dans une période de tensions de plus en plus vives entre Musk et les responsables d’OpenAI. L’issue de cette proposition pourrait bien changer la donne pour l’avenir de l’intelligence artificielle et la manière dont on gère son éthique.

Les conditions posées par Elon Musk

La proposition d’Elon Musk repose sur une demande de changement radical dans la stratégie d’OpenAI. En effet, Musk insiste pour que l’organisation abandonne son projet de transition vers une entreprise à but lucratif. D’après lui, s’il voit que le conseil d’administration d’OpenAI, Inc. décide de coller à sa mission initiale et renonce à toute vente d’actifs, il retirera alors son offre. En revanche, si OpenAI continue sur la voie de la transformation, Musk veut que l’organisation caritative soit indemnisée de manière équitable selon ce qu’un acheteur indépendant verserait pour ces actifs.

Les avocats de Musk ont déclaré : « Si le conseil d’administration d’OpenAI, Inc. est prêt à maintenir la mission caritative et à enlever le panneau ‘à vendre’ en stoppant la conversion, Musk se retirera de l’offre ».

Les réactions à l’offre

Cette offre, concoctée par Musk et un groupe d’investisseurs, arrive à un moment où les différends entre Musk et OpenAI font déjà parler d’eux. Pour rappel, Musk a cofondé OpenAI il y a dix ans, et l’an dernier, l’organisation avait annoncé vouloir modifier sa structure d’entreprise, ce qui alimente évidemment le conflit.

Les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des responsables d’OpenAI. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a directement rejeté l’offre non sollicitée via les réseaux sociaux, indiquant clairement qu’il n’était pas d’accord avec les intentions de Musk, qui doit aussi faire face à des défis techniques pour SpaceX. Par ailleurs, Bret Taylor, président du conseil d’administration d’OpenAI, a lui aussi exprimé son opposition lors d’un événement public.

Disputes et tensions persistantes

La relation entre Elon Musk et Sam Altman est marquée par bien des différends. Ils ont tous deux lancé OpenAI en 2015, mais ils se sont vite retrouvés en compétition pour prendre les rênes de l’organisation, jusqu’à ce que Musk quitte le conseil d’administration en 2018. Depuis, les tensions se sont accentuées.

Musk n’a pas hésité à critiquer la gestion actuelle sous Altman, allant jusqu’à comparer OpenAI à « une organisation à but non lucratif pour la sauvegarde de la forêt amazonienne devenue une entreprise de bois qui coupe les arbres ». De son côté, Altman estime que les démarches juridiques engagées par Musk sont surtout motivées par leur rivalité sur le marché.

Poursuites judiciaires intentées par Elon Musk

Face aux décisions prises par OpenAI concernant sa transformation structurelle, Elon Musk a décidé de passer à l’action en engageant des poursuites pour bloquer cette modification vers une entreprise à but lucratif. Il a ainsi sollicité l’intervention d’un juge fédéral en Californie sur cette affaire. Les accusations émises incluent notamment des allégations de rupture de contrat et de violations antitrust.

Même si le juge a montré un certain scepticisme vis-à-vis des arguments de Musk, aucune décision définitive n’a encore été rendue. Ce dossier juridique complexe vient ajouter une couche supplémentaire aux tensions déjà palpables entre les différentes parties.