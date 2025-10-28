Emploi à domicile : la fausse bonne idée d’un rabot fiscal



Raboter le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile serait présenté comme une mesure d’« équité » budgétaire. Pourtant cette démarche ignore un mécanisme économique fondamental : chaque euro consacré à un emploi déclaré génère de la richesse, réduit le travail clandestin et économise des aides sociales. C’est un investissement productif, non d’un privilège.

Une cible facile dans un climat budgétaire tendu

Dans le cadre du budget 2026, plusieurs députés proposent de réduire ou restreindre le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Le dispositif est pourtant l’un des principaux leviers permettant de basculer vers le déclaré des centaines de milliers d’heures de travail nécessaires au quotidien des familles, des personnes âgées et des personnes dépendantes. Le gouvernement et certains élus y voient une niche coûteuse, et un avantage suspecté d’aller principalement aux ménages plus aisés. Cette lecture masque toutefois le rôle systémique du mécanisme dans l’économie réelle.

Un secteur créateur d’emplois et de recettes fiscales

Lorsqu’un particulier emploie à domicile une personne déclarée, cet emploi génère des cotisations sociales, de la TVA sur la consommation du salarié, et parfois de l’impôt sur le revenu. Cela signifie que l’État récupère immédiatement une part des sommes engagées. De plus, un emploi déclaré signifie un salarié qui ne dépend pas d’allocations et qui contribue au financement collectif. Ainsi, qualifier cette politique de simple « cadeau » constituerait une erreur d’analyse. Le mécanisme produit un cycle vertueux : travail déclaré, consommation taxable, réduction des charges sociales couvertes par l’État. En revanche, fragiliser ce secteur engendre potentiellement un retour au travail dissimulé, une baisse des recettes fiscales et une hausse de la précarité. Par ailleurs, selon les données officielles : dans l’emploi à domicile chez les particuliers plus de 1,2 million de salariés sont employés par des particuliers-employeurs. (franceemploidomicile) Ces volumes soulignent combien une réduction du dispositif pourrait directement affecter un vaste tissu d’emplois locaux. En outre, certains acteurs anticipent que 800 000 postes seront à pourvoir d’ici 2030 dans l’aide à domicile, ce qui traduit à la fois une tension structurelle et un potentiel fort d’emplois. (Le Dauphiné Libéré)

La valeur ignorée de l’économie de proximité

Les services à la personne sont l’un des fers de lance de l’emploi local en France. Ils répondent à des besoins croissants liés au vieillissement démographique et à la hausse de l’activité des femmes. Ces activités ne sont pas accessoires : elles constituent un pilier de cohésion sociale et d’inclusion. En pénalisant les particuliers-employeurs, l’État prend le risque d’affaiblir un secteur qui soutient l’autonomie des familles, l’aide aux personnes âgées ou dépendantes, et l’économie de proximité. Une bonne politique publique ne consiste pas simplement à réduire un avantage visible mais à analyser son rendement économique et social réel. Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile reste coûteux, certes, mais il rapporte largement en recettes fiscales, en emplois non délocalisables et en stabilisation sociale.

Vouloir supprimer ou réduire ce dispositif relève d’une vision à court terme des finances publiques. L’État ne subventionne pas des privilèges : il active un levier efficace, création d’emploi, recettes fiscales, lutte contre le travail illégal. Le rabotage projeté serait donc une politique perdant-perdant. Dans une France qui a besoin d’emplois, surtout non délocalisables, chaque outil opérationnel doit être renforcé, pas fragilisé.