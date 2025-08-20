, , ,

En Allemagne, la consommation de bière est en chute libre

Symbole d’une identité nationale, la bière allemande n’attire plus comme avant. Les plus jeunes se détournent de la boisson traditionnelle, les volumes s’effondrent et les brasseries ferment. C’est tout un pan de la culture de consommation qui se redessine.

Aurélien Delacroix
Aurélien Delacroix
Publié le
Lecture : 2 min
0
« Unhappy hour » : les pubs anglais augmentent le prix de la bière
En Allemagne, la consommation de bière est en chute libre | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Les derniers chiffres publiés mi-août 2025 confirment un basculement historique : la consommation de bière en Allemagne recule à un rythme inédit. Premier marché européen et patrie de la pils, le pays enregistre une baisse de 6,8 % sur les cinq premiers mois de l’année, selon les données relayées par Brauwelt.

Consommation de bière : une baisse qui s’accélère d’année en année

En 2023 déjà, les ventes avaient chuté de 4,5 %, pour atteindre 8,4 milliards de litres, leur plus bas niveau depuis la réunification, selon AP News. L’année suivante, malgré le Championnat d’Europe de football, la dynamique n’a pas changé, avec un nouveau recul de 1,4 %. Et 2025 s’annonce encore plus difficile : sur le seul premier semestre, ce sont 262 millions de litres qui se sont volatilisés.

Au-delà des volumes, la consommation par habitant illustre la tendance. D’après l’Office fédéral de la statistique, chaque Allemand buvait en moyenne 107 litres en 2013. Dix ans plus tard, ce chiffre n’est plus que de 88 litres. Une chute brutale qui contraste avec l’image festive associée à l’Oktoberfest et aux biergarten.

Les jeunes générations tournent la page

La baisse ne s’explique pas seulement par la démographie ou la crise économique. Elle est surtout portée par un changement de mentalité. Comme l’explique The Economist début août, la génération Z se montre bien plus attentive à la santé et à l’équilibre de vie. L’alcool perd du terrain face aux boissons sans sucre, aux sodas zéro ou encore aux alternatives à base de thé ou de café.

Dans ce contexte, la bière traditionnelle, jadis boisson du quotidien, devient un produit de consommation occasionnelle. « On ne boit plus par habitude, mais pour une occasion », résume un observateur cité par The Times. L’effet est visible jusque dans les rayons des supermarchés, où les bières sans alcool connaissent une croissance à deux chiffres. Leur part de marché dépasse désormais 10 %, et certaines brasseries estiment qu’une bouteille sur dix vendue d’ici peu n’aura plus une goutte d’alcool.

La montée en puissance des bières sans alcool

Selon Swissinfo, la production de bières sans alcool est passée de 329 millions de litres en 2004 à près de 700 millions en 2024. Et la tendance s’accélère : les brasseries investissent massivement dans ce segment pour séduire les jeunes et rassurer les consommateurs soucieux de leur santé.

La bière sans alcool n’est plus perçue comme une curiosité, mais comme une alternative crédible. Elle séduit aussi au-delà des frontières allemandes, grâce à son image « lifestyle » et à des campagnes marketing qui misent sur le sport et le bien-être. Pour certains spécialistes, ce basculement pourrait même sauver une partie du secteur, en compensant la baisse structurelle des volumes traditionnels.

Cette évolution interroge sur l’avenir d’un symbole national. Les grandes fêtes populaires comme l’Oktoberfest continuent d’attirer des millions de visiteurs, mais elles ne reflètent plus la réalité du quotidien. L’Allemagne reste le premier producteur européen, mais les habitudes de consommation s’alignent progressivement sur celles observées en Europe du Sud, où la bière n’a jamais eu le statut de boisson incontournable.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

« Unhappy hour » : les pubs anglais augmentent le prix de la bière

En Allemagne, la consommation de bière est en chute libre

Deforestation

La finance mondiale reste encore très exposée aux actifs liés à la déforestation

Paypal : un pirate assure avoir plus de 15 millions d’identifiants entre ses mains

Viré par l’IA, il perd tout : d’un salaire en or à une vie dans une caravane

Viré par l’IA, il perd tout : d’un salaire en or à une vie dans une caravane

La surprise de la rentrée signée Bouygues : une offre Bbox qui change tout

La surprise de la rentrée signée Bouygues : une offre Bbox qui change tout

Deux forfaits à 5,99€… mais un seul vaut vraiment le coup

Deux forfaits à 5,99€… mais un seul vaut vraiment le coup

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly