Des orages violents attendus sur presque toute la France ce week-end

Alors que l’été bat son plein, Météo France a lancé une alerte pour des orages violents qui devraient toucher presque toute la France à partir de ce samedi 19 juillet 2025. Ces perturbations, provoquées par une dépression qui traîne autour des Pays de la Loire, pourraient bouleverser le quotidien des Français par leur intensité et leur étendue.

Un week-end en alerte

Les prévisions pour vendredi soir et samedi annoncent des orages vraiment violents, en grande partie à cause d’une dépression qui semble calée au-dessus des Pays de la Loire. Dans le nord-ouest du pays, ces orages vont bouger très peu, ce qui augmente le risque de phénomènes extrêmes. On prévoit notamment de fortes précipitations dans l’Ille-et-Vilaine et le Calvados, avec des cumuls importants pouvant provoquer des inondations localisées et un risque important de grêle.

Météo France précise que la bande de pluie devrait durer plusieurs heures, avec des cumuls généralisés entre 30 et 50 mm. Dans certaines zones, on pourrait même atteindre localement 70 à 80 mm, d’où un risque d’inondations plus marqué.

Mise en garde dans plusieurs départements

Face à ce temps pour le moins mouvementé, Météo France a mis neuf départements en vigilance météorologique orange pour orages : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Initialement, six départements étaient concernés, mais la liste a été étendue à trois autres selon le bulletin actualisé de 10 h. Par ailleurs, même si la vigilance orange pour pluie-inondations a été levée dans l’Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados, deux tiers du pays restent sous vigilance jaune pour des épisodes orageux et des vents forts, notamment sur la pointe bretonne.

La Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et les Alpes n’y échappent pas non plus et doivent se préparer à des orages qui pourraient persister jusqu’à samedi.

Des orages qui décoiffent

Les orages violents devraient gagner du terrain depuis le sud de la Lorraine pour toucher la Bourgogne, la Franche-Comté, le Rhône-Alpes, l’Auvergne, le Limousin et le Languedoc-Roussillon. Ces tempêtes s’accompagneront de rafales de 70 à 90 km/h, avec de la grêle et des pluies intenses. Dans l’après-midi de samedi, on pourrait voir ces orages atteindre aussi les Hauts-de-France, le Grand-Est ainsi que Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Les régions PACA et Corse ne seront pas en reste, avec un coup de vent particulièrement marqué dans l’ouest du Rhône-Alpes et en Auvergne.

Pour dimanche 20 juillet, il est prévu que les orages persistent dans la moitié est du pays.

Les températures qui chutent et la météo à venir

Le passage de ces orages va entraîner une baisse sensible des températures, qui redeviendront saisonnières voire plus basses jusqu’au milieu de la semaine prochaine. Seul le sud-est devrait continuer à profiter d’une chaleur habituelle, malgré un temps instable caractérisé par des averses fréquentes jusqu’à jeudi prochain.

À partir de jeudi, on annonce une progression vers des conditions plus sèches et ensoleillées, même si la météo restera plutôt fraîche pour cette période estivale. Pour les vacanciers qui espéraient un soleil d’exception en métropole, il faudra se contenter de températures plus modérées – même si c’est une bonne nouvelle pour la végétation, qui a souffert d’une période de sécheresse prolongée avec des précipitations bénéfiques.

Concernant août, les prévisions saisonnières de Copernicus annoncent un temps plus chaud à l’échelle nationale, avec des conditions plus sèches du côté Est, sans indication précise pour l’Ouest.