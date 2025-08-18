La canicule s’effondre enfin… mais la météo nous réserve une autre mauvaise surprise

La France retrouve enfin un peu d’air après plusieurs journées de chaleur étouffante, surtout dans le sud. La canicule laisse la place à une météo plus changeante, avec des orages parfois violents. Ce revirement devrait permettre d’améliorer l’approvisionnement en eau et la qualité de l’air, même s’il faut rester vigilant face aux risques que ces perturbations entraînent.

Un anticyclone qui s’en va

L’anticyclone qui maintenait la chaleur se retire progressivement vers le Maghreb et remonte en direction de l’Islande. Ce changement dans la trajectoire atmosphérique apporte de l’air plus frais sur toute la France. À cela s’ajoute le passage d’une goutte froide (qui favorise l’apparition d’orages d’une certaine intensité localement). Ces conditions offrent un virage notable après les records de chaleur récents, notamment en Bourgogne où la température a frôlé les 40°C.

Prévisions pour la semaine à venir

Lundi 18 août 2025 sera la dernière journée chaude avec des températures oscillant entre 30°C et 35°C. Dès le soir, on attend des orages violents surtout dans le sud, accompagnés de fortes rafales et de pluies intenses.

Le mardi 19 août 2025 s’annonce lourd et très orageux, avec une perturbation qui va traverser les deux tiers du pays. Le sud-est, allant des Pyrénées à la région Rhône-Alpes, sera particulièrement concerné par des orages d’envergure. Les températures devraient glisser un peu pour se situer entre 25°C et 28°C, tandis que le secteur allant du nord de la Seine jusqu’au Jura restera sous un ciel souvent nuageux.

Le mercredi 20 août 2025 verra une baisse des températures, notamment sous l’effet des orages qui frapperont principalement l’est et le sud. La possibilité de grêle n’est pas à exclure et les rafales pourront atteindre 15 km/h, rendant la journée vraiment pluvieuse.

Le jeudi 21 août 2025 devrait apporter une légère amélioration, même si le temps reste frais avec des températures entre 19°C et 23°C. Des averses orageuses continueront de pointer, du sud-ouest aux Alpes, malgré quelques éclaircies par moments.

Enfin, le vendredi 22 août 2025, l’anticyclone britannique viendra stabiliser la situation. Si quelques averses résiduelles peuvent encore s’inviter sur les Alpes et les Pyrénées, le mistral et la tramontane souffleront près de la Méditerranée, laissant présager un ciel dégagé dès le matin.

À Paris et en Île-de-France

Après une semaine avec des températures élevées – quoique moins intenses qu’au sud – Paris et l’Île-de-France vont bénéficier d’une baisse notable des températures. Une perturbation orageuse est prévue dans ces régions, ce qui rendra l’air plus vivable et contribuera à recharger les ressources en eau locales.

Conséquences sur l’environnement et la vie quotidienne

Les orages devraient aider à réduire le risque d’incendie, qui avait pris de l’ampleur ces derniers jours avec la sécheresse persistante. En Bourgogne, par exemple, où une vigilance orange canicule était en vigueur dans la Nièvre et la Saône-et-Loire, ce changement est accueilli comme un vrai soulagement.

Cela dit, ces fluctuations pourraient déstabiliser ceux qui profitent encore des vacances d’été. Avec des prévisions incertaines pour la dernière semaine d’août, il vaut mieux rester attentif et se préparer aux aléas du temps.