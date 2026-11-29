En France, 70 460 véhicules ont été volés en 2024, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, selon les chiffres du GIE Argos.

Une partie de ces vols se produit sans la moindre effraction visible. Les malfaiteurs exploitent ce que les spécialistes appellent l’attaque par relais : un premier boîtier capte, depuis l’extérieur d’un logement, le signal émis par la clé mains libres restée à l’intérieur, tandis qu’un second boîtier, placé près du véhicule, relaie et amplifie ce signal.

La voiture s’ouvre alors comme si son propriétaire se tenait juste à côté. Techniquement, le véhicule émet d’abord une fréquence basse, autour de 125 kHz, pour réveiller la clé, qui répond ensuite vers 315 ou 433 MHz.

Face à ce procédé, une astuce circule sur les réseaux sociaux : envelopper ses clés de voiture, et parfois ses cartes bancaires, dans du papier aluminium. L’idée n’est pas présentée comme une manie mais comme une méthode de protection, défendue par des témoignages qui en vantent les mérites.

Une cage de Faraday de fortune, mais incomplète

Le principe repose sur un phénomène physique ancien, utilisé depuis longtemps dans l’industrie et la recherche. L’aluminium est un bon conducteur électrique : en recouvrant entièrement un objet électronique d’une enveloppe métallique fermée, on crée ce qu’on appelle une cage de Faraday, qui atténue fortement les ondes venues de l’extérieur et piège celles émises à l’intérieur. Le média espagnol Cronista a décrit ce principe appliqué aux clés et cartes modernes.

Dans les faits, l’aluminium ne bloque pas totalement les ondes radio : il les atténue, surtout aux fréquences les plus hautes, et réduit leur portée. Mais encore faut-il que toute la clé soit recouverte, précisent des testeurs qui ont expérimenté l’astuce.

La moindre fente, un trou ou une seule couche trop fine suffisent à faire perdre au blindage une bonne partie de son efficacité. Des travaux présentés au symposium NDSS, consacré à la sécurité des clés mains libres, montrent qu’obtenir une cage parfaite reste compliqué, même avec des matériaux conçus spécifiquement pour cela.

Un test simple permet de vérifier si l’emballage fonctionne : approcher la clé ainsi protégée du véhicule et constater que les portes ne se déverrouillent plus. Le papier aluminium joue alors le rôle d’un paravent provisoire, utile dans certains cas ciblés plutôt que d’une solution définitive.

Pour les cartes bancaires, l’enjeu porte sur les puces NFC ou RFID, qui permettent le paiement sans contact à très courte distance, environ 4 centimètres selon Service-Public.fr. Envelopper ponctuellement sa carte ou son portefeuille peut compliquer une lecture frauduleuse à proximité, par exemple dans les transports en commun ou lors d’un festival.

Mais la fraude sur ce type de paiement reste marginale : elle représentait environ 0,011 % des montants en 2023, d’après l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, un taux jugé faible comparé aux autres formes d’escroquerie.

L’astuce de l’aluminium, jugée louable et ambitieuse, reste malgré tout peu pratique au quotidien. Pour le portefeuille, des étuis et boîtiers dotés d’une protection anti-RFID ou anti-NFC existent dans les enseignes high-tech et sur Internet. La solution la plus simple reste de demander directement à sa banque de désactiver la fonction sans contact de sa carte, pour revenir à un fonctionnement traditionnel, et de vérifier régulièrement ses relevés bancaires.