Épargne : des écarts marqués selon les revenus et les territoires

Jamais l’épargne des Français n’a atteint un tel niveau. Pourtant, cette accumulation spectaculaire ne signifie pas un regain de confiance généralisé. Elle traduit avant tout une stratégie défensive des ménages, contraints d’arbitrer entre inflation, dépenses incompressibles et incertitudes économiques durables.

Une épargne de précaution plus qu’un enrichissement

Selon les derniers comptes financiers publiés par la Banque de France, les ménages français détiennent désormais plus de 6.400 milliards d’euros d’épargne. 6.477,6 milliards d’euros fin juin 2025 très exactement. La direction générale du Trésor précise qu’elle devrait même atteindre 6.596 milliards d’euros au deuxième trimestre 2025. Mais contrairement à une idée reçue, cette somme record ne correspond pas à un enrichissement uniforme de la population. Elle reflète d’abord une hausse de l’épargne de précaution, alimentée par un contexte économique jugé instable par de nombreux foyers.

Depuis plusieurs années, les Français ont intégré l’idée que les chocs économiques peuvent se succéder rapidement. Inflation élevée, tensions sur l’énergie, incertitudes géopolitiques ou encore inquiétudes sur l’avenir des retraites ont profondément modifié les comportements. L’épargne n’est plus seulement un outil de préparation de projets, mais un matelas de sécurité face à des dépenses imprévues ou à une perte de pouvoir d’achat.

Ce réflexe est particulièrement visible dans la persistance d’un taux d’épargne élevé, bien supérieur à son niveau d’avant-crise sanitaire. Même lorsque la consommation repart, la prudence reste de mise.

Livrets et assurance vie : des choix guidés par la sécurité

Cette logique défensive se lit clairement dans la structure de l’épargne. Les produits jugés sûrs continuent de dominer largement. Les livrets réglementés et l’assurance vie concentrent une part majeure des placements financiers, loin devant les investissements plus risqués.

Les ménages privilégient avant tout la disponibilité immédiate des fonds et la garantie du capital. Cette préférence s’explique par la pression croissante des dépenses contraintes – logement, énergie, alimentation – qui réduit la capacité à immobiliser durablement son épargne.

L’assurance vie conserve néanmoins une place centrale, notamment pour les ménages plus âgés, qui y voient un outil de transmission et de préparation de la retraite. Les supports en unités de compte progressent, mais restent minoritaires dans les portefeuilles, preuve que l’appétit pour le risque demeure limité.

Des écarts de situations très marqués entre les ménages

Si l’épargne globale atteint un sommet, elle est très inégalement répartie. Les ménages les plus aisés concentrent une part importante du patrimoine financier, tandis que les foyers modestes peinent à dégager une capacité d’épargne régulière.

Pour une partie de la population, l’épargne reste intermittente et fragile, souvent cantonnée à quelques centaines ou milliers d’euros sur des livrets. À l’inverse, les ménages disposant de revenus confortables peuvent non seulement épargner davantage, mais aussi diversifier leurs placements et absorber plus facilement les chocs économiques.

L’âge joue également un rôle déterminant. Les actifs en milieu et fin de carrière détiennent l’essentiel de l’épargne financière, tandis que les jeunes ménages, confrontés à la hausse du coût du logement et à des revenus plus incertains, restent en retrait.

Métropoles et zones rurales : jusqu’à 70% d’écart dans les montants épargnés

Les écarts d’épargne ne se lisent pas uniquement à l’échelle sociale, mais aussi territoriale. Une étude récente menée par la fintech Green-Got, spécialisée dans l’épargne responsable, met en évidence une fracture nette entre les grandes métropoles et les zones rurales. Selon cette analyse, « les montants épargnés par les ménages vivant dans les grandes métropoles sont en moyenne jusqu’à 70 % plus élevés que ceux observés dans les zones rurales » peut-on lire sur le site de BFMTV. Un différentiel que l’étude relie directement à l’impact inégal de l’inflation selon les territoires.

Green-Got souligne que cette divergence s’explique par la combinaison de niveaux de revenus plus élevés dans les métropoles, mais aussi par des structures de dépenses contraintes très différentes. Dans les zones rurales, la hausse des prix de l’énergie, des carburants et de l’alimentation pèse plus fortement sur les budgets, réduisant mécaniquement la capacité à épargner. À l’inverse, dans les grands pôles urbains, malgré un coût du logement plus élevé, les ménages disposent plus souvent d’une marge financière leur permettant de maintenir, voire d’accroître, leur effort d’épargne.

Une épargne abondante… mais peu mobilisée

Ce paradoxe interroge les pouvoirs publics. Malgré un stock d’épargne exceptionnel, la consommation et l’investissement des ménages restent contenus. Une grande partie de cette épargne demeure « dormante », peu orientée vers le financement de l’économie productive.

Pour les ménages, la logique est claire : tant que les perspectives économiques resteront incertaines, l’épargne restera un outil de protection plutôt qu’un levier de prise de risque. Ce comportement prudent, rationnel à l’échelle individuelle, pose toutefois la question de son impact collectif sur la croissance et la dynamique économique.