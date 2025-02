Facture d’électricité : “Une pénalité salée” pour les foyers sans Linky

Depuis que le compteur Linky s’est invité chez nous, il n’a pas manqué de faire jaser. Avec 37 millions de compteurs installés depuis 2010, environ 2,1 millions de foyers en France hésitent encore à franchir le pas. Et attention, cette hésitation pourrait leur coûter cher : la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé de rajouter un supplément pour ceux qui n’auront pas adopté le Linky d’ici août 2025.

Un déploiement massif et des pénalités qui font mal au portefeuille

Le déploiement des compteurs Linky, piloté par Enedis, a démarré en 2015 et s’est terminé en 2021, avec pour ambition de couvrir environ 90 % des foyers français. Par contre, les foyers qui rechignent à installer ce compteur devront s’attendre à des pénalités financières. Dès le 1er août 2025, un supplément de 6,48 euros par mois sera appliqué aux foyers sans Linky, soit environ 40 euros par an ; source Enedis.

De plus, si l’accès au compteur est bloqué ou si le relevé n’est pas transmis, la facture s’alourdira de 4,14 euros supplémentaires par mois – ce qui porte la dépense annuelle à près de 63 euros. À noter, l’installation du compteur est entièrement gratuite pour les particuliers.

Coûts et critiques du projet Linky

Ce projet représente un investissement de 5,7 milliards d’euros. Pourtant, les économies d’énergie escomptées ne représentent qu’à peine 1 % de la consommation totale – un point qui a valu quelques critiques de la part de la Cour des comptes.

D’autres inquiétudes se sont également exprimées. Certains redoutent les éventuels effets sur la santé liés aux ondes émises par le compteur, tandis que d’autres pointent du doigt la protection des données personnelles et la sécurité de l’appareil, surtout après quelques incidents isolés d’incendies imputés au Linky. Ces préoccupations ont même poussé certaines municipalités à tenter d’interdire ou de retarder son installation.

Pourtant, comme l’ont confirmé les tribunaux, Enedis est dans son droit de procéder au déploiement, puisque les compteurs appartiennent aux collectivités locales et non aux particuliers.

Les points forts du compteur communicant

Malgré toutes ces critiques, le Linky présente plusieurs atouts qui expliquent pourquoi on mise tant dessus. Il assure un relevé automatique de la consommation, ce qui élimine les relevés manuels et les estimations approximatives sur la facture d’électricité. En plus, il détecte rapidement les pannes et anomalies sur le réseau électrique, permettant ainsi une réparation efficace.

L’installation du Linky aide aussi à mieux gérer les flux électriques variables, ce qui facilite l’intégration des énergies renouvelables. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez suivre votre consommation en temps réel, ce qui vous aide à mieux contrôler vos dépenses énergétiques.

Pour donner un gros coup de pouce à l’installation du Linky, Enedis et la CRE n’ont pas lésiné sur les mesures financières : les foyers qui refuseraient l’installation se verront appliquer un coût annuel de 38,88 euros, auquel s’ajoutera 4,14 euros par mois si les relevés ne sont pas transmis.