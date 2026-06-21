Fini les grèves chez Samsung : l’entreprise automatise ses usines entières avec des machines

Samsung a annoncé qu’il accélérait son projet de produire des puces sans aucun ouvrier d’ici 2030. L’entreprise présente l’opération comme un gain d’efficacité et de qualité, mais beaucoup y voient aussi un moyen de réduire l’influence des syndicats pendant les grèves. Ces décisions tombent dans un climat social tendu, après les mouvements de grève du printemps 2026.

L’automatisation prend de la vitesse

Samsung évoquait déjà la transformation complète de ses usines en sites entièrement automatisés. En mars 2026, ses dirigeants ont redit leur engagement, juste avant que les grèves ne rappellent à quel point ces usines dépendent encore de la main-d’œuvre, rapporte Clubic. En avril 2026, le principal syndicat a voté la grève à plus de 90 %, ce qui a poussé l’entreprise à revoir sa stratégie.

Le 16 juin 2026, Samsung a présenté le DSEP (Data Sharing Eco Platform), une plateforme de partage de données censée rapprocher ses usines de l’autonomie. Plus de 60 fournisseurs y ont accès et peuvent échanger en temps réel les données d’erreur et réaliser des diagnostics à distance. Sur les lignes d’emballage déjà automatisées, l’entreprise dit avoir réduit les effectifs de production d’environ 85 %, fait chuter les pannes de 90 % et plus que doublé l’efficacité.

Où ça se joue et qui est concerné

Samsung avance sur un marché très concurrentiel, où d’autres grands groupes comme Amazon suivent la même stratégie d’automatisation. TSMC, Intel et SK Hynix visent eux aussi l’échéance de 2030. Ces choix répondent en partie aux ambitions de l’Europe, qui veut produire 20 % des puces mondiales d’ici la fin de la décennie. Samsung conçoit et fabrique ses capteurs intelligents en Corée du Sud, à Suwon, pendant que d’autres pôles pèsent lourd dans le secteur, à commencer par Taïwan, où se trouve TSMC.

Pour cela, Samsung travaille avec NVIDIA sur des jumeaux numériques de ses usines, qui permettent un remplacement par l’IA dans certains processus. L’entreprise cherche aussi à sécuriser des codes d’erreur jusqu’ici cloisonnés dans chaque usine pour des raisons de sécurité.

Ce que ça change sur le plan socio-économique

Derrière la justification officielle, maintenir l’efficacité et la qualité, se cache un enjeu syndical, que rappelle l’accord salarial historique. En dépendant moins de la main-d’œuvre, l’entreprise se met à l’abri de grèves capables de bloquer la production. Les dernières négociations l’ont montré : le syndicat réclamait 15 % de bonus sur les bénéfices, la direction en proposait 10 %. Les arrêts de travail ont déjà coûté cher, avec des baisses de plus de 50 % sur certaines lignes de fonderie et de 18 % dans les usines de mémoire.

Ces progrès ont aussi un revers social et économique. En Europe, l’arrivée de méga-usines très automatisées soulève la question de l’emploi : les créations de postes pourraient rester bien en deçà des attentes, malgré des subventions massives. Plus largement, l’automatisation de l’industrie des puces risque d’affaiblir le pouvoir de négociation des syndicats et de modifier les rapports de force économiques du secteur.