France Info : comment la droite est requalifiée en extrême droite 

À l’occasion des municipales parisiennes, une chronique diffusée sur Franceinfo aujourd’hui a suscité mon étonnement: la transformation d’un fait électoral banal, un retrait stratégique, en récit politique orienté. À travers le cas de Sarah Knafo et Rachida Dati, c’est toute la question de la responsabilité éditoriale du service public qui se trouve posée.

Un fait simple : un retrait sans alliance

Le point de départ est pourtant factuel et relativement classique dans la vie électorale locale. Une candidate, Sarah Knafo, choisit de se retirer du second tour. Ce retrait n’est pas accompagné d’un accord formalisé avec Rachida Dati. Il ne s’agit ni d’une fusion de listes, ni d’un pacte politique, ni d’un engagement programmatique commun. Ce type de décision relève d’un choix de la candidate de Reconquête. Il s’agit d’un calcul électoral unilatéral, qui peut viser à ne pas apparaître comme responsable d’une défaite d’un camp politique plus large. En l’espèce, Rachida Dati n’a pas accepté d’alliance. Il n’existe donc aucun accord politique structuré entre les deux candidatures.

La dérive interprétative : du fait au récit

C’est précisément ici que la mécanique médiatique observée devient problématique. La chronique en question ne s’est pas limitée à décrire les faits. Elle a opéré un glissement : du retrait d’une candidate vers l’idée d’une recomposition politique impliquant une alliance implicite entre droite et extrême droite. Ce raisonnement repose sur une chaîne d’inférences contestable : un retrait entraînerait mécaniquement un report de voix, ce report serait homogène et politiquement orienté, ce transfert équivaudrait à une alliance, cette alliance redéfinirait la nature politique de la candidate bénéficiaire car bénéficiant des voix de « l’extrême droite ». Or, chacune de ces étapes est fragile. Ce raisonnement est une manipulation rhétorique qui transforme la réalité pour faire ressurgir le fameux danger fasciste. On passe ainsi d’un fait objectif à une construction narrative, où l’analyse tend à se substituer à la réalité. Qu’on le veuille ou non Rachida Dati n’est pas d’extrême droite et n’a fait aucune alliance. Affirmer le contraire est absurde.

Une asymétrie de traitement politique

L’un des points les plus sensibles réside dans l’asymétrie implicite du raisonnement. Le retrait d’une candidate classée à l’extrême droite est interprété comme le signe d’une proximité idéologique problématique car la candidate de droite va en profiter. En revanche, dans d’autres configurations électorales, notamment lorsque des partis de gauche concluent des accords avec La France insoumise, la qualification médiatique est souvent différente, voire plus nuancée. Cette dissymétrie alimente un sentiment de double standard analytique : d’un côté, une lecture morale et disqualifiante, de l’autre, une lecture stratégique et contextualisée. Le front « antifasciste » supporte toutes les outrances, fussent-elles des alliances avec des mouvances flirtant avec l’antisémitisme. Or, pour être crédible, l’analyse politique doit reposer sur des critères homogènes.

Le risque démocratique : brouiller la compréhension des électeurs

Le problème dépasse le seul cas parisien. Lorsque des médias de service public transforment des configurations électorales en récits normatifs, ils modifient potentiellement la perception des électeurs. Présenter un vote comme indirectement assimilable à un soutien à une idéologie extrême revient à introduire une charge symbolique qui dépasse les faits. Cela peut influencer les comportements électoraux en créant une forme de dissuasion morale. Le rôle d’un média d’information n’est pas d’orienter les choix par des constructions implicites, mais de permettre une compréhension claire des mécanismes en jeu.

Informer ou interpréter ?

L’épisode illustre une tension classique mais de plus en plus visible : celle entre information et interprétation. Dans un paysage médiatique fragmenté et politisé, la tentation est grande de transformer chaque événement en signal d’une recomposition idéologique majeure. Mais cette logique comporte un coût : celui de la précision. En qualifiant hâtivement un retrait de recomposition ou d’alliance, on prend le risque de substituer une lecture militante à une analyse factuelle. Pour un média de service public, l’exigence devrait être inverse : partir des faits, en exposer les limites, et laisser au citoyen la liberté d’en tirer ses conclusions.