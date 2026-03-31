Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée : « personne ne s’attendait à ça » dans son entourage proche

L’artiste bien connu Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est au centre d’une enquête judiciaire en France pour blanchiment aggravé d’argent en bande organisée, rapporte franceinfo. Ce chanteur et rappeur congolais, âgé de 39 ans, qui réside à Marrakech depuis dix ans, a été intercepté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ce qui a lancé une série de démarches judiciaires suivies de près par le public.

Arrestation surprise à Roissy-Charles-de-Gaulle et suite des procédures

Gims, célèbre pour ne presque jamais quitter ses lunettes de soleil, a été arrêté mercredi dernier à sa descente d’avion à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle par le service national des douanes judiciaires. Il a ensuite été placé en garde à vue de quarante-huit heures.

Le lendemain, jeudi 26 mars, le Pnaco (Parquet national anticriminalité organisée) a indiqué avoir prolongé sa garde à vue. Vendredi 27 mars, il a été mis en examen par les juges parisiens en charge du dossier.

L’enquête, menée par l’ONAF (Office national antifraude), a relevé des connexions entre l’artiste et un vaste réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent. Ce réseau détourne notamment des flux via des sociétés écran pour contourner la TVA et autres taxes françaises.

Parmi les personnes déjà mises en cause figurent cinq ex-trafiquants de drogue franciliens, qui auraient basculé vers des activités de criminalité financière.

Son rôle dans un projet immobilier à Marrakech

Gims est aussi dans la tourmente à propos d’un projet immobilier de luxe nommé « Sunset Village Private Residences », situé à Marrakech. Le projet prévoit 117 somptueuses villas entourées d’un lagon artificiel, avec un chiffre d’affaires estimé à 100 millions d’euros.

Les enquêteurs suspectent un éventuel transfert de fonds douteux vers ce programme, et s’interrogent sur l’utilisation possible de fonds d’origine illicite pour des investissements immobiliers à l’étranger.

L’artiste a affirmé vouloir mettre ses activités professionnelles au service du bénéfice du Maroc (son pays de résidence). Deux de ses collaborateurs professionnels ont également été mis en examen. À ce stade, son avocat, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas réagi publiquement.

Un réseau tentaculaire qui s’étend sur plusieurs années

L’enquête couvre la période de 2019 à 2025 et met au jour un réseau international complexe opérant dans plusieurs pays. Les opérations suspectes sont estimées à 319 millions d’euros au total, et quinze autres suspects sont déjà visés par les autorités.

La procureure nationale anticriminalité organisée, Vanessa Perrée, continue de rassembler des éléments pour préciser la position de Gims dans ce dossier.