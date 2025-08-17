Un vent de contestation souffle sur la France avec l’appel à bloquer tout le pays prévu pour le 10 septembre. Baptisé « Bloquons tout! », ce mouvement naît en dehors des circuits syndicaux traditionnels et s’oppose au projet budgétaire de François Bayrou. L’initiative a rapidement pris de l’ampleur, notamment grâce à la viralité du hashtag #10septembre sur les réseaux sociaux, annonçant un blocage général. Parmi les revendications, on trouve la suppression de deux jours fériés par an et une colère générale face à la charge fiscale.

D’où vient le mouvement

L’idée de cette mobilisation est née sur TikTok, via le compte « Essentiels« , une organisation conservatrice qui prône une France souveraine et attachée à ses racines chrétiennes. Pour « Essentiels », il ne s’agit pas de se confiner par peur d’un virus, mais de montrer son refus face à ce qu’ils considèrent comme des injustices et des abus dans le système actuel (une machine qui broie les humains pour satisfaire des intérêts financiers).

Ce mouvement atypique a rapidement attiré l’attention de certains syndicats. Par exemple, des fédérations de la CGT y ont déjà apporté leur soutien, prouvant que, même s’il vient d’une initiative non syndicale, « Bloquons tout! » séduit aussi des acteurs plus institutionnels.

https://x.com/GG_RMC/status/1955211248674468300

Réactions et polémiques

Les avis sur cet appel varient et certains critiquent son orientation. Un ancien gilet jaune a déclaré sur RMC : « Ce n’est même pas commencé que c’est déjà récupéré par la CGT, LFI et tous ces gens-là. » Ces propos traduisent une méfiance quant aux récupérations politiques potentielles du mouvement.

Luc, électricien et ancien gilet jaune, a lui aussi fait part de ses réserves dans l’émission Les Grandes Gueules : « C’est hors de question que je participe à ce mouvement. » Même s’il reconnaît certaines revendications comme légitimes, il fustige aussi les dépenses publiques jugées trop élevées et les aides sociales qui, selon lui, pénalisent ceux qui travaillent dur sans en voir les fruits. Il ajoute : « Je travaille de plus en plus et je gagne de moins en moins… »

Tristan Mendès France, spécialiste des cultures numériques, a expliqué que la diversité des communautés qui rejoignent le mouvement reste importante. Il craint toutefois qu’il peine à se détacher des sphères complotistes et d’extrême droite très actives sur les réseaux.

Dates marquantes et évolution du soutien

Le TikTok initial annonçant le blocage a été publié juste avant la présentation du projet budgétaire de François Bayrou, amplifiant ainsi l’effet de mobilisation. Le 15 juillet, certaines figures emblématiques des gilets jaunes ont été incitées en faveur du projet après les annonces du Premier ministre.

Le 25 juillet, Tristan Mendès France a partagé ses observations sur RMC au sujet de l’évolution de ce mouvement et des communautés qui y gravitaient.

À l’approche de la date, l’ampleur du blocage reste encore à confirmer. Néanmoins, cette initiative reflète la tension palpable qui traverse la société française face aux décisions politiques actuelles. Elle interpelle chacun pour réfléchir à sa place dans ce débat national, là où se heurtent économie et justice sociale. Le 10 septembre marquera-t-il un tournant ou sera-t-il juste une journée de plus dans le calendrier des mobilisations en France ?