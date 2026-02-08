Il a gagné 1 million à l’EuroMillions… et la FDJ le cherche en urgence avant qu’il ne soit trop tard

Un joueur a remporté un million d’euros grâce à un ticket Euromillions, il y a maintenant deux mois, sans jamais se manifester pour récupérer son gain. D’après Cnews, la Française des Jeux (FDJ) le recherche activement, car il ne lui reste que quelques jours pour valider son ticket et empocher ses gains. Passé ce délai, la somme sera perdue et réattribuée au Fonds de réserve du jeu.

Pourquoi il faut se manifester vite

Le tirage gagnant qui a changé la vie de ce joueur a eu lieu le 12 décembre dernier. Cependant, depuis cette date, aucune nouvelle du gagnant n’a été enregistrée. Celui-ci dispose encore de quatre jours, soit jusqu’au 9 février à 23h59, pour se présenter avec son ticket. Le jeu My Million, relié à l’Euromillions, fixe en effet un délai de 60 jours pour que les heureux gagnants viennent réclamer leur due. Passé ce délai, comme le stipule clairement la FDJ, « la somme est versée au Fonds de réserve du jeu correspondant ».

Dans le département du Vaucluse, où se trouve le point de validation du ticket, cette situation reste pour le moins inattendue et préoccupante. Il est important que le joueur se manifeste avant l’échéance afin de ne pas perdre cette somme.

Règles strictes et pertes financières possibles

Les règles fixées par la FDJ sont strictes : un gain non réclamé dans les délais impartis signifie sa perte définitive, une règle inattendue qui peut surprendre. Pour le jeu My Million, cela veut dire que le million d’euros remporté tombe à l’eau, annulé sans possibilité de recours, et « versé au Fonds de réserve du jeu correspondant », attribué à d’autres cagnottes futures. Ainsi, le joueur doit respecter le délai restant pour valider son ticket et éviter une mésaventure regrettable.

Cette situation renvoie à un jackpot record survenu en 2015 dans le Bas-Rhin, où un gagnant de 73 millions d’euros avait tardé à se manifester, finissant par réclamer son gain in extremis. Espérons pour le joueur du Vaucluse que l’histoire se répète et qu’il se présente à temps.

Un précédent marquant

L’incident de 2015 dans le Bas-Rhin reste un exemple connu : ce joueur avait attendu plus d’un mois avant de prendre contact avec la FDJ, frôlant la date limite d’annulation de son ticket pour finalement réclamer ses 73 millions d’euros. Cette anecdote s’est inscrite comme un cas d’école, où finalement tout s’est bien terminé. Onze ans plus tard, tous les espoirs reposent sur une issue heureuse pour le gagnant vauclusien.

Sans indications précises concernant le profil du joueur actuel (son identité, son âge ou sa nationalité demeurant inconnus) la FDJ et les médias tels que le Dauphiné Libéré continuent d’alerter sur l’urgence de la situation. Le ticket reste validé dans un point de vente Euromillions du Vaucluse, mais son détenteur reste introuvable.

Avec des points de vente Euromillions répartis dans tout le département du Vaucluse, la communauté et les institutions locales pourraient jouer un rôle pour inciter les habitués à vérifier d’anciens tickets et à relayer ce message d’alerte.