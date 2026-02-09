Immobilier de prestige : les ventes frôlent les 2 milliards d’euros en France

L’année 2025 s’inscrit comme un exercice à contre-courant pour l’immobilier de prestige. Alors que la hausse des taux, l’inflation et les incertitudes politiques ont freiné une large partie du marché résidentiel, le haut de gamme a non seulement résisté, mais enregistré des performances remarquables. Selon le bilan annuel publié le 22 janvier 2026 par Sotheby’s International Realty France-Monaco, le marché français du luxe affiche une dynamique exceptionnelle, portée par des transactions de très haut niveau et un retour marqué des acheteurs internationaux.

Un marché du luxe résilient et fortement polarisé en 2025

En 2025, le réseau Sotheby’s International Realty France-Monaco revendique un volume de ventes proche de 1,95 milliard d’euros sur le territoire français, en progression de 40 % par rapport à l’année précédente. Cette performance s’appuie sur près de 970 transactions, soit une hausse d’environ 30 %, et sur un prix moyen record avoisinant 1,95 million d’euros, selon le communiqué publié en janvier 2026.

Dans le détail, le segment du très haut de gamme joue un rôle moteur. Plus de 150 ventes ont été réalisées entre 2 et 5 millions d’euros, tandis que plus de 50 transactions se situent entre 5 et 50 millions d’euros, dont quatre au-delà de 40 millions d’euros et une supérieure à 50 millions d’euros, selon les données communiquées par le réseau. Cette polarisation confirme un marché devenu plus sélectif, dans lequel les acquéreurs privilégient des biens sans défaut, prêts à habiter, situés dans des emplacements historiquement recherchés.

Paris, épicentre des transactions de prestige

Le marché parisien occupe une place centrale dans ce paysage. En 2025, plusieurs transactions emblématiques ont illustré la vitalité persistante du très haut de gamme dans la capitale. Parmi les ventes les plus marquantes figure un appartement en triplex d’environ 800 mètres carrés, situé rive gauche, en parfait état, avec jardin privatif et à proximité immédiate de la Seine, cédé pour un montant légèrement inférieur à 40 millions d’euros.

D’autres ventes confirment cette tendance. Dans le Faubourg Saint-Germain, une maison de 400 mètres carrés en parfait état, dotée d’un jardin, a été vendue pour plus de 30 millions d’euros. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, un rez-de-jardin de 500 mètres carrés avec 200 mètres carrés d’espace extérieur a trouvé preneur pour 28 millions d’euros, tandis qu’un duplex à rénover de 455 mètres carrés avec 700 mètres carrés de jardin, situé dans le 7e arrondissement, s’est vendu 13,5 millions d’euros. Enfin, dans le Triangle d’Or, un appartement de 230 mètres carrés à rénover a été acquis pour 5,35 millions d’euros

Des records régionaux et une dynamique internationale affirmée

Au-delà de Paris, l’année 2025 a été marquée par des ventes majeures dans plusieurs régions françaises. À une vingtaine de kilomètres de la capitale, un château a ainsi été cédé pour 40 millions d’euros, tandis que sur la Côte d’Azur, une villa située dans les Parcs de Saint-Tropez a trouvé acquéreur pour 18 millions d’euros et un domaine sécurisé à Ramatuelle a été vendu pour 13,5 millions d’euros. À Cassis, une maison contemporaine implantée sur la presqu’île s’est échangée pour 8,4 millions d’euros, et à Marseille, un hôtel particulier en première ligne sur la Corniche Kennedy a été vendu 7,8 millions d’euros.

Cette dynamique française s’inscrit dans un contexte international tout aussi spectaculaire. En 2025, le réseau Sotheby’s International Realty a accompagné plusieurs transactions record dans le monde, parmi lesquelles une vente à 164 millions d’euros en Sardaigne, une propriété cédée pour l’équivalent de 77,17 millions d’euros à Dubaï, ainsi qu’une vente à 48,095 millions d’euros à Portola Valley en Californie.