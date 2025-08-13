Impôts 2026 : la mauvaise surprise qui va plomber votre budget sans prévenir

Le 15 juillet 2025, François Bayrou, Premier ministre, annonce qu’on gèle le barème de l’impôt sur le revenu pour 2026. Cette décision s’inscrit dans le plan « Stop à la dette », qui vise à réduire les déficits publics. Pour beaucoup, c’est comme si l’on faisait une augmentation des impôts déguisée, et ça fait pas mal de bruit chez les Français. Le ministère des Finances, Bercy, a travaillé de près sur ce projet, selon Les Échos en juin.

Retombées économiques et fiscales

Ne pas revaloriser le barème risque de coûter cher aux contribuables. L’Institut des politiques publiques (IPP) estime que cette mesure représenterait un coût de 1,4 milliard d’euros, tandis que l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) le place à 1,2 milliard d’euros. La différence vient des prévisions d’inflation : 1,3 % pour l’IPP et 1,1 % pour l’OFCE. Donc, plus l’inflation grimpe en 2025, plus les contribuables pourraient voir leur facture impôt s’alourdir.

À l’heure actuelle, le barème fiscal de l’impôt sur le revenu pour 2025 se découpe en tranches :

0 % jusqu’à 11 497 euros,

11 % de 11 497 euros à 29 315 euros,

30 % de 29 315 euros à 83 823 euros,

41 % de 83 823 euros à 180 294 euros,

et 45 % au-delà.

Si l’inflation est à 1,1 %, les seuils seraient relevés un peu en 2026. Mais avec le gel, les contribuables risquent d’être pénalisés.

Quelques exemples concrets

Pour mieux voir ce que ça change :

Un célibataire percevant 2 000 euros nets par mois en 2024 (soit 24 000 euros annuels) verrait son impôt passer de 725 euros en 2025 à 794 euros en 2026, avec une augmentation salariale de 2 %. Cela représente une hausse de 69 euros.

Un couple marié, avec des revenus mensuels de 1 800 euros et 2 300 euros, verrait son impôt passer de 1 930 euros à 2 073 euros, soit une différence de 143 euros, malgré une revalorisation salariale similaire.

Pour une personne aux revenus modestes, gagnant 1 540 euros par mois, même une légère augmentation de salaire pourrait la faire basculer dans l’imposition, entraînant un montant dû de 32 euros à cause du gel.

Réactions et retombées

Cette mesure devrait toucher environ 300 000 foyers fiscaux. Normalement, les seuils d’imposition sont ajustés avec l’inflation pour éviter que les contribuables ne montent dans une tranche supérieure sans réelle hausse de leur pouvoir d’achat. Avec le gel, certains foyers qui n’étaient pas imposables pourraient se retrouver à payer davantage.

Les avis ne vont pas tous dans le même sens. Par exemple, une habitante de Lille déclare : « Je paie déjà assez d’impôts et je ne comprends pas qu’on nous demande d’en payer plus pour aider la France à sortir de la crise. » À l’inverse, d’autres y voient une preuve de solidarité, avec un citoyen affirmant : « C’est ce que j’appelle la solidarité. »

Le gouvernement espère récolter environ 1,2 milliard d’euros grâce à cette mesure, qui s’inscrit dans un contexte plus large de réformes fiscales.