Inflation : 2% annuels en Europe en juillet 2025

Le 20 août 2025, Eurostat a confirmé que l’inflation annuelle en zone euro atteignait 2 % en juillet, un niveau identique à celui de juin. Dans l’ensemble de l’Union européenne, la hausse des prix est plus élevée, à 2,4 %. Si ces chiffres paraissent rassurants et conformes à l’objectif de stabilité de la Banque centrale européenne, ils reflètent en réalité des réalités très contrastées pour les consommateurs selon les pays et les postes de dépenses.

Inflation : les hausses qui touchent directement le quotidien

L’analyse d’Eurostat montre que les prix des services représentent la part la plus importante de l’inflation en juillet, avec une progression annuelle de 3,2 %. Cela inclut des dépenses incontournables comme les loyers, les assurances, les transports ou encore certains services liés à la santé et à l’éducation. Leur contribution représente +1,46 point dans le calcul global. Autrement dit, même si l’inflation moyenne est contenue, les ménages ressentent fortement l’augmentation du coût de la vie via ces postes incompressibles.

Deuxième moteur de la hausse : l’alimentation, l’alcool et le tabac, en hausse de 3,3 % sur un an. Cette composante pèse pour +0,63 point sur l’indice global. Là encore, il s’agit de dépenses impossibles à différer, ce qui accentue la pression ressentie dans le panier de courses. À l’inverse, les biens industriels hors énergie (habillement, électroménager, ameublement) progressent de manière plus modérée, à +0,8 %.

Enfin, seule l’énergie allège la facture : les prix reculent de 2,4 % sur un an, contribuant négativement à l’indice (−0,23 point). Cette baisse ne compense pas totalement l’augmentation des autres postes de consommation, plus essentiels au quotidien.

Des écarts considérables entre pays européens

Derrière la moyenne de 2 % en zone euro, les situations nationales restent très disparates. Les ménages chypriotes ont bénéficié en juillet de la plus faible inflation de l’Union, avec seulement +0,1 %. En France, la hausse des prix reste limitée à 0,9 %, et en Irlande à 1,6 %. À l’opposé, certains pays continuent de subir une flambée des prix. La Roumanie enregistre +6,6 % d’inflation annuelle, l’Estonie +5,6 % et la Slovaquie +4,6 %. Pour les consommateurs de ces pays, la stabilité affichée au niveau européen ne se traduit pas dans leur budget quotidien.

Le chiffre global de 2 % est néanmoins exactement la cible que la Banque centrale européenne vise à moyen terme. En théorie, une telle stabilité devrait rassurer les ménages sur l’avenir de leurs dépenses. Mais dans la pratique, l’expérience quotidienne des consommateurs est différente. Les prix des services et de l’alimentation, deux postes impossibles à éviter, continuent de progresser plus vite que la moyenne.

La mesure dite « sous-jacente », qui exclut l’énergie et les produits les plus volatils, atteint d’ailleurs 2,3 % en juillet 2025. La tendance de fond reste orientée à la hausse pour les biens et services les plus régulièrement consommés par les ménages. Si les prix de l’énergie devaient repartir à la hausse dans les mois à venir, l’équilibre actuel pourrait rapidement être remis en cause.