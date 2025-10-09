Internet coupé pour 10 millions de foyers : préparez-vous avant cette date fatidique

Le passage du réseau cuivre à la fibre optique représente un tournant majeur pour le numérique en France. Orange pilote ce changement pour moderniser une infrastructure vieillissante qui supporte encore de nombreuses connexions internet et téléphoniques. Pour beaucoup de foyers, cette évolution rime avec progrès technologique, tout en apportant son lot de défis logistiques et financiers.

Un vieux réseau mis au goût du jour

Pendant longtemps, la téléphonie fixe en France s’appuyait sur le réseau de cuivre de France Télécom – aujourd’hui Orange – et qui fête déjà plus de 50 ans d’existence. Ce réseau a aussi permis le développement de l’ADSL, qui a longtemps desservi près de 10 millions de foyers. Mais aujourd’hui, l’ADSL ne répond plus aux attentes de la connectivité moderne. Le cuivre est non seulement fragile et coûteux à maintenir, mais il consomme aussi plus d’énergie que les solutions actuelles.

Face à cette réalité, Orange opte pour un remplacement progressif de l’ADSL par le Très haut débit offert par la fibre optique. Cette technologie fournit une connexion bien plus rapide et stable, tout en étant moins énergivore.

Un calendrier bien défini

Selon la rédaction de TF1, les premières coupures du réseau cuivre ont commencé le 31 janvier 2025 avec l’arrêt des services ADSL dans 162 communes. Ensuite, d’autres coupures sont prévues chaque année : 829 communes perdront l’ADSL d’ici janvier 2026, puis 2 145 communes en janvier 2027. Au total, 9 985 communes verront leur réseau cuivre désactivé d’ici novembre 2030.

Ces dates incitent les abonnés à se tourner dès aujourd’hui vers des solutions alternatives pour préserver leur connexion internet.

Des solutions pour tous

Face à cette transition, plusieurs options s’offrent aux abonnés. Passer à la fibre optique reste la solution préférée grâce à ses nombreux atouts. Pour ceux qui n’y ont pas encore accès, il est possible de passer par la 4G ou 5G. Dans certaines zones isolées où ces solutions ne suffisent pas, Internet par satellite peut constituer une alternative intéressante.

Les personnes déjà équipées d’un contrat fibre continueront d’en profiter sans aucune interruption.

Des démarches simplifiées

Pour accompagner ce changement, Orange a mis en ligne une carte interactive qui permet aux abonnés de suivre les fermetures prévues du réseau ADSL. La démarche pour migrer vers la fibre est assez simple : il suffit de contacter son fournisseur, et un installateur se rendra à domicile pour réaliser les installation de la fibre optique. Les délais d’installation varient généralement de quelques jours à quelques semaines.

Par ailleurs, un site internet dédié du ministère de l’Économie offre des informations détaillées et permet de consulter, en entrant le nom de la commune ou le code postal, la date précise de la coupure.

Des défis en zone rurale

Dans les zones rurales, l’éloignement des armoires techniques complique les travaux pour tirer les câbles jusqu’aux domiciles des abonnés. On reste également en attente de précisions sur la prise en charge financière de ces travaux, indispensables pour que tout le monde puisse bénéficier d’un accès équitable à la fibre.

Cette transformation numérique concernera environ 8 millions de Français et touchera aussi bien les particuliers que les professionnels et les administrations publiques, redéfinissant le secteur des télécommunications.