Coupure massive d’Internet en France : 8 millions d’abonnés bientôt privés de connexion

D’ici peu, des millions de Français vont peut-être devoir se passer d’Internet. Ce changement survient avec une modernisation énergétique majeure des infrastructures numériques dans l’Hexagone. Le réseau ADSL, qui s’appuie sur des lignes en cuivre maintenant bien âgées, touche à sa fin. L’opérateur Orange a alors opté pour le passage à la fibre optique. Certes, cette mise à jour technologique est inévitable, mais elle risque de chambouler la vie quotidienne de nombreux utilisateurs (on ne va pas se mentir, ça va faire du bruit).

Des coupures qui vont bouleverser le quotidien

Les interruptions de connexion ne sont pas anodines. Huit millions de personnes pourraient perdre leur accès à Internet dans les prochains mois. Cela affectera aussi bien les particuliers que les professionnels et les administrations. On se sert d’Internet pour plein de choses : faire des recherches, utiliser des applis diverses ou réaliser des démarches administratives (comme gérer ses comptes bancaires ou faire ses déclarations fiscales). Une coupure, et c’est toute la routine qui en prend un coup.

La machine est déjà lancée. En janvier 2025, 162 communes françaises ont déjà été concernées par ces interruptions. D’ici janvier 2026, 829 communes supplémentaires seront dans la même galère. Et jusqu’en novembre 2030, ce sont 8 994 autres communes qui vont progressivement être touchées par ce virage numérique.

Le coup de grâce pour une vieille technologie

Du coup, tous les foyers qui utilisent l’ADSL devront se tourner vers la fibre optique, peu importe leur opérateur actuel. Ce changement devrait améliorer nettement la vitesse et la qualité de connexion pour tous les concernés.

Vers la fibre optique

Pour se préparer à cette transition, chaque foyer doit vérifier la date prévue pour le changement dans sa commune sur le site d’Orange. Une fois l’info en poche, il faudra prendre contact avec son fournisseur d’accès Internet pour organiser le passage à la fibre optique. Attention, l’installation peut durer de quelques jours à quelques semaines selon l’endroit, surtout dans les zones moins bien desservies.

Dans certains recoins où la fibre n’est pas encore disponible, des solutions alternatives comme la 4G, la 5G ou même le satellite peuvent être proposées. Toutefois, dans ces zones isolées, des travaux supplémentaires seront parfois nécessaires pour brancher les habitations aux nouvelles installations.

Pour ceux qui veulent bien comprendre le calendrier et la répartition géographique des coupures, Orange offre une carte détaillée et un calendrier en ligne. Ces outils sont là pour aider les habitants à s’organiser et à gérer la transition vers une connexion améliorée.

Ce virage numérique demande certes des ajustements rapides, mais il promet aussi d’améliorer notablement le service Internet en France. Pour que tout se passe bien, il faut que chacun prenne dès maintenant les mesures pour préparer le changement imminent et profiter des atouts de la fibre optique.