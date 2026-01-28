ISF : Un impôt dont le coût dépasse son rendement

L’ISF a longtemps été défendu au nom de l’équité et contesté au nom de l’efficacité. En janvier 2026, une étude de Rexecode relance le débat en chiffrant un impact macroéconomique négatif et un rendement public “net” très défavorable, notamment via les comportements d’évitement et l’émigration fiscale. D’autres travaux, notamment du Conseil d’analyse économique, concluent à des effets agrégés plus modestes mais néanmoins négatifs. L’enjeu central n’est pas seulement politique : il est méthodologique, car la partie la plus coûteuse (l’activité qui ne se fait pas en France, ou ne s’y fait plus) est précisément la plus difficile à observer.

Le diagnostic Rexecode : un impôt potentiellement “à rendement net négatif” en fin de période

Rexecode publie début janvier 2026 un document de travail présentant un “bilan d’ensemble” de l’expérience française d’impôt sur la fortune sur quatre décennies, en s’appuyant notamment sur des sources administratives de la DGFiP et sur une logique d’évaluation dynamique : recettes directes d’un côté, pertes de recettes associées aux réponses comportementales de l’autre (départs, optimisation, contraction de base taxable, effets indirects). Le point saillant est l’ordre de grandeur avancé “en fin de période” : les rentrées fiscales perdues atteindraient environ 9 milliards d’euros, quand les recettes encaissées se situent entre 2 et 5 milliards selon les années, avec une perte de revenu national de fin de période estimée entre 19 et 24 milliards d’euros, soit environ 0,5 à 1 point de PIB. C’est pourquoi Rexecode note « Les douze pays d’Europe qui levaient des impôts sur la fortune dans les années 90 les ont pour la plupart abrogés, en raison de leur inefficacité contre les inégalités et de la faiblesse relative de leur rendement. Les impôts sur la fortune ne généraient que des recettes modestes, et ils avaient peu d’incidence sur les inégalités. »

Le cœur de l’incertitude : mesurer l’exil fiscal, mais surtout mesurer l’activité qui part (ou ne vient pas)

La force de l’approche “coût global” est de rappeler que l’assiette et la localisation de l’activité réagissent aux incitations : l’étude Rexecode insiste sur la réactivité des redevables aux modifications de l’impôt et sur l’instabilité du régime au fil du temps, en mobilisant notamment les données publiées par l’administration fiscale (départs, retours, dernière base imposable avant délocalisation). Mais la difficulté n’est pas seulement de compter les sortants : c’est d’attribuer, sans double comptage, les pertes de recettes d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de TVA et d’impôts liés à l’activité économique qui aurait été localisée en France en l’absence de départ ou de réorganisation patrimoniale. Une partie de ce coût est structurellement mal mesurée : l’innovation, l’entrepreneuriat, les sièges, les investissements et les trajectoires professionnelles qui se déplacent ne laissent pas toujours de trace simple et immédiate dans les statistiques fiscales.

Ce que disent d’autres travaux : des effets parfois jugés “modestes” sur l’économie, mais un rendement amputé par les comportements

Les travaux récents du Conseil d’analyse économique apportent un contrepoint important : ils concluent que la fiscalité du patrimoine a bien un effet sur l’émigration fiscale des plus hauts patrimoines, mais que l’ampleur resterait relativement limitée mais sur de gros contribuables (selon l’INSEE 10% des français payent plus de 76% de l’impôt sur le revenu et 1% environ 30% de l’IR) et que l’effet agrégé sur l’économie française serait également modeste, même en tenant compte du poids économique des hauts patrimoines. Autrement dit, le phénomène existe, mais sa traduction macroéconomique pourrait être moins spectaculaire que certaines lectures médiatiques ne le suggèrent. Les évaluations de France Stratégie et de l’IPP se concentrent sur des effets observables et immédiats, investissement, emploi, financement des entreprises, et éclairent utilement les mécanismes de la réforme. En revanche, elles ne tranchent pas la question essentielle du coût total de l’ISF sur le long terme, car celui-ci dépend d’effets largement invisibles dans les statistiques : décisions de départ, investissements non réalisés, trajectoires économiques qui se déplacent hors de France. La conclusion opérationnelle, pour un décideur public, est qu’un impôt sur la fortune doit être jugé non seulement sur son rendement statique, mais sur son rendement net après comportements, avec une prudence particulière sur les canaux non observables (localisation d’activité, mobilisation du capital, arbitrages de résidence). Il y a un autre aspect qui n’est pas mesuré mais qui a sans aucun doute un impact important sur l’économie française : c’est que les départs ne concernent pas uniquement de gros contribuables mais aussi de jeunes talents qui fuient un environnement « anti riches ». Ainsi on retrouve notamment aux Etats-Unis de nombreux jeunes diplômés des meilleures grandes écoles et universités. Il en résulte que ces entrepreneurs créent des entreprises avec des salariés à l’étranger avec des recettes fiscales globales (impôts sur les sociétés et impôts sur les le revenu des salariés) qui ne rentrent pas en France.

En conclusion, les différents travaux montrent que l’ISF est avant tout un impôt idéologique sans efficacité. Les chercheurs sont globalement d’accord pour dire que l’impact est négatif. Les points de divergences sont sur les montants de ces conséquences. Pour les uns ces dernières sont peu importantes et pour les autres au contraire elles nuisent de manière importe à l’économie française. Alors pourquoi se focaliser sur les fiscalités sur le patrimoine? La réponse est simple: pour des raisons purement électorales car ces mesures sont populaires même si au final elles sont nuisibles à l’économie française et aux finances publiques.