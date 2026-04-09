La chute de Stellantis révèle le scandale silencieux des produits structurés vendus aux particuliers

La chute spectaculaire du titre Stellantis illustre un problème bien plus large qui traverse l’épargne française depuis plusieurs années : celui des produits structurés distribués massivement aux particuliers. Présentés comme des placements sophistiqués offrant des rendements élevés dans un environnement de taux faibles, ces produits reposent en réalité sur des mécanismes complexes et parfois mal compris par les investisseurs. L’épisode Stellantis agit comme un révélateur : lorsque le sous-jacent s’effondre, la promesse de rendement se transforme soudain en exposition risquée. Une situation qui rappelle d’autres dossiers récents liés à des produits adossés à LVMH, Teleperformance ou d’autres valeurs vedettes du marché.

Une rupture boursière aux effets systémiques

Depuis avril 2024, le titre Stellantis décroche, mais le 15 février 2026 marque un tournant brutal. Ce jour-là, le constructeur automobile annonce une dépréciation massive et reconnaît avoir surestimé la vitesse d’adoption du véhicule électrique. La sanction du marché est immédiate : le titre chute d’environ 27 % en une seule séance, la plus forte baisse de son histoire. En deux ans, l’action a perdu près de 70 % de sa valeur. Mais au-delà du choc boursier, c’est une crise plus discrète, et potentiellement plus durable, qui commence à se diffuser : celle de l’épargne structurée détenue par des particuliers. Car Stellantis n’était pas un titre marginal. Il figurait parmi les sous-jacents les plus utilisés dans les produits structurés distribués en France, notamment en raison de son dividende élevé, pouvant atteindre 12 à 13 %. Ce rendement constituait l’un des piliers économiques de ces produits. En pratique, les investisseurs renonçaient à ce dividende afin de financer un coupon conditionnel ainsi qu’une protection partielle du capital.

Des produits structurés fragilisés au cœur des portefeuilles

Un produit structuré est un instrument financier complexe, émis par une banque, qui combine généralement une obligation et des produits dérivés. Il promet un rendement sous conditions : si le sous-jacent reste dans certaines bornes prédéfinies, l’investisseur perçoit un coupon et peut être remboursé de manière anticipée. En revanche, si le titre chute durablement, les mécanismes de protection deviennent inopérants et une perte en capital peut apparaître. C’est précisément ce qui est en train de se produire. La chute du titre Stellantis éloigne les seuils de remboursement anticipé, bloque les produits dans le temps et rend leur issue finale incertaine. Plus encore, la réduction ou la disparition du dividende désorganise l’équilibre économique de ces montages. Pour de nombreux épargnants, la promesse de rendement se transforme alors en exposition longue, opaque et risquée, avec un capital dont la restitution devient incertaine.

Vers une vague de contentieux contre les établissements bancaires

Dans ce contexte, la responsabilité des établissements distributeurs commence à émerger. S’il est difficile d’en dresser une liste exhaustive, certains ont publiquement communiqué sur l’émission de ces produits. Natixis, BNP Paribas et Société Générale figurent parmi les acteurs ayant structuré ou commercialisé des produits indexés sur Stellantis. Tous ont diffusé ces instruments auprès d’une clientèle attirée par des rendements élevés dans un environnement de taux bas. Le point critique tient à la perception du risque. Le titre Stellantis était largement considéré comme stable et rentable, ce qui a probablement conduit certains établissements à sous-estimer le risque de rupture et, dans certains cas, à concentrer excessivement les expositions sur ce seul sous-jacent. Cette situation ouvre un terrain classique de contestation : celui du défaut de conseil, en particulier si des investisseurs prudents ont été exposés à un risque qu’ils n’avaient pas pleinement compris. Les premières tensions pourraient apparaître dans les mois à venir. Des épargnants demanderont des explications alors que des démarches collectives commencent à émerger. Certaines associations de consommateurs examineraient déjà les conditions de commercialisation de ces produits. Des saisines de l’Autorité des marchés financiers sont envisagées et des actions coordonnées pourraient voir le jour rapidement. D’autant que l’AMF a, à plusieurs reprises, mis en garde les établissements bancaires sur les risques associés aux produits structurés adossés à une seule valeur. La suite dépendra évidemment de la matérialisation effective des pertes. Mais une chose apparaît déjà clairement : la crise Stellantis ne se limitera probablement pas aux marchés financiers. Elle pourrait, dans les mois à venir, se prolonger sur le terrain juridique et mettre sous pression l’ensemble de la chaîne de distribution bancaire.