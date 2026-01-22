La guerre économique sino-américaine : une confrontation sans champs de bataille

La guerre économique entre les États-Unis et la Chine constitue aujourd’hui un exemple concret de ce que Christian Harbulot qualifie, en particulier dans son ouvrage La guerre économique au XXIème siècle, de guerre économique systémique : un affrontement mené en temps de paix, sur le long terme, et visant moins une victoire immédiate qu’une structuration durable des rapports de force. Il ne s’agit pas d’un simple différend commercial, mais d’une confrontation stratégique où la maîtrise des technologies clés et le contrôle des ressources économiques deviennent des instruments de puissance.

Droits de douane, restrictions technologiques et contrôle des semi-conducteurs illustrent la logique de confrontation qui structure aujourd’hui la rivalité sino-américaine, et montrent comment l’économie devient un instrument central de la souveraineté et de la puissance.

Une guerre économique qui dépasse largement les instruments classiques

Dans la grille de lecture de Christian Harbulot, la guerre économique ne se réduit jamais aux droits de douane, même lorsqu’ils atteignent des niveaux spectaculaires. Pour rappel, les tensions autour des droits de douane s’inscrivent dans un affrontement structurel entre les États-Unis et la Chine, déclenché par la volonté américaine de corriger des déséquilibres commerciaux jugés défavorables et de contenir l’ascension économique et technologique chinoise. Dès 2018, Washington a engagé une politique tarifaire agressive, accusant Pékin de pratiques déloyales (subventions massives, transferts forcés de technologies, atteintes à la propriété intellectuelle). Dès lors, les taxes américaines imposées aux produits chinois ne sont qu’un outil parmi d’autres dans un dispositif beaucoup plus large de coercition et d’entrave.

À titre d’exemple, les listes noires américaines (Entity List), qui interdisent aux entreprises américaines de commercer avec certains groupes chinois stratégiques, ont pour but de mener à une désorganisation de l’économie adverse. Il ne s’agit pas de sanctionner un comportement illégal, mais d’affaiblir les acteurs clés de la puissance chinoise.

Si l’on prend le cas des semi-conducteurs, déjà au cœur des analyses sur la guerre économique, le contrôle de leurs exportations par les États-Unis vise à limiter l’accès de la Chine aux technologies essentielles pour l’IA, le calcul intensif et les systèmes militaires modernes.

En retour, la Chine a limité l’exportation de terres rares, montrant ainsi selon Christian Harbulot, que toute dépendance peut être transformée en arme lorsqu’elle est identifiée et utilisée de manière stratégique.

La technologie comme théâtre central de la guerre économique

La rivalité sino-américaine confirme un autre enseignement fondamental de La guerre économique au XXIᵉ siècle : le déplacement du cœur de la conflictualité vers les actifs stratégiques immatériels c’est à dire, l’ensemble des ressources non physiques (savoirs, technologies, normes, données et capacités d’influence) qui déterminent la puissance économique, militaire et informationnelle des États.

De fait, les semi-conducteurs ne sont pas seulement des produits industriels, mais des vecteurs de souveraineté, conditionnant l’ensemble de la chaîne de valeur économique, militaire et informationnelle.

Les États-Unis cherchent à conserver un avantage technologique significatif afin d’empêcher la Chine d’atteindre une autonomie complète dans des secteurs clés : il ne s’agit pas de provoquer une crise immédiate, mais de maintenir un différentiel technologique pour limiter les capacités stratégiques de l’adversaire sur le long terme.

À l’inverse, la Chine considère cette confrontation non pas comme une crise passagère, mais comme un enjeu structurel permanent. Elle cherche à réduire sa vulnérabilité aux pressions extérieures en augmentant son taux d’autosuffisance en semi-conducteurs, composants essentiels pour l’IA, le calcul intensif et les systèmes militaires modernes. En transformant la contrainte en moteur de développement interne, Pékin illustre l’importance de la planification stratégique, concept central dans l’analyse de Christian Harbulot : chaque pression extérieure peut devenir une opportunité pour renforcer ses capacités et réorganiser l’économie de manière plus résiliente.

La rivalité sino-américaine illustre pleinement la guerre économique systémique : un affrontement stratégique à long terme où la maîtrise des technologies clés et le contrôle des dépendances économiques déterminent les rapports de force. Les semi-conducteurs constituent un exemple concret de cette logique, montrant comment une contrainte extérieure peut être transformée en levier de puissance et de résilience. La Chine s’efforce ainsi de renforcer son autonomie technologique, tandis que les États-Unis cherchent à maintenir leur avantage pour limiter la montée en puissance adverse. La lecture proposée par Christian Harbulot permet non seulement de mieux comprendre ces dynamiques, mais aussi d’approfondir l’analyse des enjeux économiques, technologiques et stratégiques qui structurent les relations internationales contemporaines et façonnent l’équilibre mondial du XXIᵉ siècle.