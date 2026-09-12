La Marine dévoile un sous-marin pour 43 marins sans cabines ni salle de bain : un mode de vie en cage

Un premier tir de torpilles réelles est programmé en mai 2026 dans les eaux proches des îles Canaries, selon les informations du média Cronista. Cette manœuvre doit valider l’ensemble de l’armement du S-81 « Isaac Peral », torpilles, mines et missiles compris, et constitue la dernière étape avant son intégration définitive dans la flotte espagnole.

Le sous-marin, conçu et construit par l’entreprise espagnole Navantia, a été livré à la marine espagnole en novembre 2023. Depuis, il a cumulé plus de 130 jours de navigation dans le cadre de sa certification opérationnelle, dont un maximum de trois jours consécutifs en immersion complète.

Les missions à venir devront s’étendre jusqu’à un mois, pour tester la résistance, l’autonomie et la capacité tactique du navire. Son entrée en service pleine et entière est attendue courant 2026.

Une machine de 3 000 tonnes conçue pour rester sous l’eau

Le S-81 déplace environ 3 000 tonnes en immersion et peut plonger à plus de 300 mètres de profondeur. Il descend de la cote périscopique à sa profondeur opérationnelle en moins de cinq minutes. Son atout principal reste son système de propulsion AIP (indépendant de l’air), qui lui permet de rester immergé bien plus longtemps sans remonter recharger ses batteries.

Il dispose de six tubes lance-torpilles capables de déployer torpilles lourdes, mines navales et missiles, ces derniers pouvant frapper des cibles marines et terrestres à plus de 40 kilomètres. Le système de combat, conçu par Navantia Sistemas, centralise capteurs, navigation et armement dans un réseau tactique unique.

Trois toilettes et deux douches pour 43 marins

L’équipage compte 43 marins, sans chambre individuelle : ils dorment dans des cabines partagées, sur des couchettes compactes, selon un roulement organisé par tours. Trois toilettes et deux douches suffisent à l’ensemble de la dotation, avec des horaires rigoureusement fixés pour concilier hygiène, repos et travail.

Aucun accès à internet ni aux réseaux sociaux n’est possible à bord, contrairement à d’autres unités de la marine. Cette déconnexion pèse particulièrement sur les marins les plus jeunes, habitués à une communication permanente avec l’extérieur. Sans lumière solaire, avec des horaires stricts et une cohabitation intense, le moral de l’équipage repose largement sur la camaraderie et la force mentale collective.

Des simulacres réguliers d’incendies, d’inondations, de pannes électriques ou d’avaries mécaniques rythment la routine à bord. Chaque membre de l’équipage connaît des protocoles précis pour réagir à ces situations, sans marge d’erreur.

Le S-81 est le premier d’une série de quatre unités du programme S-80 Plus. Les trois autres, désignées S-82, S-83 et S-84, doivent être livrées respectivement en 2026, 2028 et 2030. Cette série remplacera progressivement des sous-marins vétérans de la marine espagnole, à commencer par le S-71 Galerna, qui continuera de naviguer jusqu’à son retrait prévu en 2027.