La nouvelle est tombée : cette marque culte bien connue disparaît du jour au lendemain

Le secteur du prêt-à-porter a été remis en question par l’annonce de la liquidation judiciaire de Kaporal, une enseigne iconique spécialisée dans le denim. Créée en 2004 à Marseille par la famille Mc Lem, la marque s’était taillée une belle réputation dans le sud de la France. Pourtant, malgré ses 30 ans d’expérience et son ancrage solide, Kaporal a dû arrêter ses activités, laissant un grand vide dans l’industrie et pour ses nombreux salariés.

La liquidation judiciaire : un sacré coup dur

Le 27 mars 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a décidé, de façon brutale, de mettre Kaporal en liquidation judiciaire « sèche », stoppant immédiatement tout le business. Cette décision a été prise même si l’entreprise avait essayé d’opter pour une liquidation avec poursuite d’activité (l’idée était de mettre toutes les chances de son côté pour une reprise), mais la fermeture de magasins a été inévitable. Hélas, cette démarche n’a pas abouti, provoquant le licenciement brutal de 280 salariés, dont 90 dans les Bouches-du-Rhône.

Des espoirs de reprise, mais des galères qui persistent

En 2023, Kaporal avait pourtant réussi à sortir du redressement judiciaire grâce à une reprise menée par Thierry Bongiovanni, Nicolas Ciccione et Reginald Labbé (ancien directeur financier de la marque). Cette opération visait à sauver 395 salariés sur les 434 de l’entreprise et à maintenir 80 des 87 boutiques en activité. Même si de belles ambitions étaient derrière, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes, comme celle d’Aix.

L’année suivante, le chiffre d’affaires a eu beau chancel, il n’a guère atteint que 50 millions d’euros alors que les prévisions tablaient sur 55 millions d’euros (pour comparer, l’exercice 2022 avait généré 99 millions d’euros). Ce déclin montre bien les difficultés économiques que Kaporal a dû affronter.

Surendettement et réorganisation

Le groupe traînait un surendettement qui plombait sérieusement sa santé financière. On estimait la dette entre 45 et 48 millions d’euros, avec encore environ 9 millions d’euros à rembourser sur neuf ans après la reprise. Pour simplifier la gestion, les six sociétés qui composaient le groupe ont été fusionnées en une seule.

Malgré ce lourd fardeau financier, Kaporal avait réussi à garder 428 salariés sur 495 en poste, montrant ainsi sa détermination à ne pas brûler les étapes avec son personnel.