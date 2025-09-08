Le déroulé de la journée du vote de confiance à l’Assemblée nationale

Ce lundi 8 septembre 2025, le Premier ministre François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale. Comme le prévoit l’article 49, alinéa 1 de la Constitution, un vote de confiance des députés est donc organisé, demandé par le Premier ministre lui-même.

Le gouvernement va demander le soutien d’une Assemblée nationale fracturée

Le vote de confiance trouve sa base dans l’article 49 de la Constitution de la Ve République. Ce dispositif permet au Premier ministre de présenter devant l’Assemblée nationale une déclaration de politique générale et de solliciter un soutien explicite. La règle impose que la majorité des suffrages exprimés se prononce en faveur du gouvernement pour que la confiance soit accordée. Avec un total de 577 députés, la majorité absolue est fixée à 289 voix si tous participent au vote.

Le calendrier de la journée du 8 septembre

L’organisation de la séance a été arrêtée par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale. Elle débute à 15 heures par l’intervention de François Bayrou. Cette déclaration ne connaît aucune limite de temps : le chef du gouvernement peut développer librement ses orientations.

Après cette phase, la parole est donnée successivement aux présidents des différents groupes parlementaires. Chacun dispose d’un temps déterminé pour expliquer la position de sa formation. Ce temps d’expression, très encadré, constitue un élément central du débat parlementaire. Enfin, le Premier ministre reprend la parole pour répondre aux interventions et apporter des précisions avant que le scrutin ne s’ouvre.

Le vote est public et se déroule selon les règles établies : appel nominal ou scrutin électronique, selon la décision du Bureau de l’Assemblée. Les résultats sont attendus vers 19 heures, soit environ quatre heures après le début de la séance.

Le rôle et la portée institutionnelle du vote

Le vote de confiance engage directement la légitimité du gouvernement dans l’ordre institutionnel français. En cas de majorité absolue des suffrages exprimés, la confiance est accordée, ce qui confirme la capacité du gouvernement à mettre en œuvre son programme sans pour autant lui donner carte blanche puisque toute loi reste débattue au Parlement.

Dans le cas contraire, le refus de confiance entraîne une crise politique, ouvrant la voie à la démission du gouvernement conformément aux usages républicains. Le président de la République devra alors nommer un nouveau Premier ministre. Et les délais seront courts : le Parlement doit, au dernier trimestre 2025, se doter d’une loi de Finances pour 2026.