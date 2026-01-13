L’épargne des Français explose à un niveau historique… et dépasse presque la dette publique

L’épargne des ménages français atteint des niveaux élevés, montrant une forte préférence pour la sécurité financière. Les raisons derrière cette évolution mêlent produits d’assurance vie, épargne réglementée et un volume important de fonds non investis. Mais que signifie cette tendance pour l’économie et pour les ménages ?

Où en est l’épargne financière ?

Le montant total du patrimoine financier des ménages en France s’élève à 6 477,6 milliards d’euros à fin juin 2025, selon la Banque de France. La direction générale du Trésor donne une estimation légèrement supérieure, à 6 596 milliards d’euros au deuxième trimestre 2025. Ce volume est près de deux fois supérieur à la dette publique française et plus de trois fois plus élevé que la capitalisation boursière totale des entreprises du CAC40. Sur les dix dernières années, cet ensemble a crû de plus de 50 %, confirmant une tendance vers une épargne de précaution.

Les placements préférés des Français

L’épargne des ménages se canalise surtout vers l’assurance vie, qui reste le placement le plus attractif en France avec un encours déclaré à 2 106 milliards d’euros à fin novembre, confirme BFMTV. Quelque 20 millions de Français détiennent une assurance vie, avec un capital moyen par souscripteur de plus de 100 000 euros. Les assurés répartissent souvent leurs fonds sur plusieurs contrats, en privilégiant deux types de placements : le fonds euros et les unités de compte (UC), plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices, sans garantie du capital.

Le Livret A est détenu par 57 millions de Français et totalise 438,9 milliards d’euros à fin novembre. Malgré sa large diffusion, son encours est près de cinq fois inférieur à celui de l’assurance vie. Les livrets A sont en moyenne alimentés à 7 482 euros (à fin 2024) pour un plafond légal de 22 950 euros. Ce produit offre une garantie et une exonération fiscale, mais son taux de rémunération du Livret A est passé de 3 % en janvier 2025 à 1,7 % depuis août, avec une nouvelle baisse redoutée au 1er février.

Ce que choisissent aussi les Français

Parmi les autres produits appréciés figurent le Plan d’épargne logement (PEL), le Livret d’épargne populaire (LEP) (taux de 2,7 %) et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS). En parallèle, les fonds dormants restent massifs : 546 milliards d’euros sont déposés sur des comptes courants rarement rémunérés par les banques, et près de 210 milliards d’euros circulent en espèces.

On observe un paradoxe : malgré un taux d’épargne proche de 19 %, les investissements productifs dans les entreprises restent faibles, freinant la croissance économique. Ce comportement défensif, visant à se protéger, pèse sur le redémarrage économique.